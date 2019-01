Ethiopian Airlines et la stratégie de croissance par les prises de participation

Ethiopian Airlines se positionne aujourd'hui comme la compagnie la plus performante d'Afrique avec plus de 10 millions de passagers transportés par an, 110 avions en service pour 21 lignes domestiques et 116 destinations internationales. Pour mieux asseoir sa stratégie de croissance, la compagnie nationale d'Éthiopie excelle désormais dans les prises de participations dans plusieurs compagnies aériennes locales. C'est une demi-douzaine de transporteurs stratégiquement répartis sur le continent qui sont aujourd'hui concernés.



En Afrique de l'Ouest, Ethiopian Airlines détient 40% des actions d'Asky, la compagnie basée à Lomé au Togo. C'est elle qui en désigne le directeur général. Lancée en juin 2010, Asky dessert aujourd'hui vingt-deux villes dans dix-neuf pays sur le continent africain où elle transporte plus de ...