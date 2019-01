IAG renonce à Norwegian

Le projet d'IAG de racheter Norwegian avait défrayé la chronique en 2018. Il appartient désormais au passé. Le groupe hispano-britannique a annoncé dans un communiqué lapidaire qu'il ne souhaitait plus faire d'offre pour Norwegian et qu'il allait mettre en vente sa participation dans la low-cost. Il en détient actuellement 3,93%.



IAG avait fait un premier pas vers Norwegian en avril dernier, en acquérant une participation et avançant qu'il envisageait de l'augmenter de formuler une offre d'achat. Norwegian avait plusieurs fois refusé, estimant que la proposition du groupe sous-estimait sa valeur, mais Bjorn Kjos, son PDG, avait souligné que cette marque d'intérêt était un bon signe pour la low-cost, qui confirmait la pertinence de son modèle. D'ailleurs, plusieurs autres groupes, dont Lufthansa, avaient également tenté d'approcher la compagnie à l'époque.



Willie Walsh, le PDG d'IAG, n'était toutefois pas prêt à tout pour investir dans la compagnie norvégienne et il avait déjà souligné que le groupe cèderait sa participation s'il ne pouvait pas en prendre le contrôle.



L'offre avait été faite après une année 2017 catastrophique pour Norwegian, des mots-mêmes de Bjorn Kjos. Depuis, la compagnie peine à redresser la barre, notamment plombée par la hausse des prix du carburant en 2018, par l'indisponibilité de sa flotte de 787 en raison des inspections obligatoires des moteurs et par une dette très lourde (plus de trois milliards de dollars). Elle a lancé un plan de réduction de ses coûts à la fin de l'année dernière et cherche à vendre les A320neo qu'elle a commandés.