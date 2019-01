SAS va tester l'Airbus A321LR

SAS a décidé de s'appuyer elle aussi sur l'A321LR. La compagnie scandinave a annoncé qu'elle avait signé un accord avec AerCap portant sur l'acquisition de trois A321LR. Les appareils seront livrés à partir du premier semestre 2020.



Elle n'a pas encore décidé toutefois de la configuration des appareils, ni des destinations auxquelles ils seront affectés. En revanche, elle indique qu'elle les utilisera pour réaliser des vols intercontinentaux. Elle compte lancer de nouvelles lignes vers ou au départ de marchés plus petits que ceux qu'elle dessert actuellement et sur lesquels l'utilisation de ses A330 et A340 n'est pas pertinente. La compagnie cite le nord-est des Etats-Unis, le Canada, le Moyen-Orient et l'Inde comme régions accessibles à l'A321LR depuis ses trois bases.



« C'est un tout nouveau type d'avion pour SAS qui est particulièrement adapté au marché scandinave et à notre façon de voyager », souligne Rickard Gustafson, le président de SAS.



Cet engagement intervient quelques mois après que la compagnie a décidé d'étoffer sa flotte d'A320neo. Elle s'était initialement engagée sur une trentaine d'appareils pour remplacer ses Boeing 737 les plus âgés mais envisageait déjà une nouvelle commande pour empêcher sa flotte, proche de sa limite d'âge, de diminuer et pour l'uniformiser. Elle a été signée en avril et porte sur cinquante A320neo (dont quinze acquis en leasing), dont les livraisons débuteront au printemps.