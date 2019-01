Dopé par l'aéronautique, UTC annonce des résultats meilleurs que prévus

United Technologies (UTC) a annoncé mercredi des résultats trimestriels meilleurs que prévu, tirant profit de la forte demande dans le secteur aéronautique qui s'est traduite par de bonnes ventes pour ses moteurs d'avions Pratt & Whitney. L'entreprise, qui fabrique également les ascenseurs Otis, a enregistré un résultat net de 686 millions de dollars au quatrième trimestre, en hausse de 73% sur un an, ce qui s'est traduit par un bénéfice par action ajusté, référence en Amérique du Nord, de 1,95 dollar, contre 1,53 dollar attendu en moyenne par les marchés. Le chiffre d'affaires a également bondi de 15% à 18,04 milliards, contre 16,91 milliards espérés, principalement grâce à la division moteurs d'avions (Pratt & Whitney) dont les recettes ont flambé de 24,2% et à la branche regroupant les équipements et services à destination de l'aéronautique (+28,8%). À Wall Street, le titre bondissait de près de 5% dans les échanges électroniques de pré-séance, les investisseurs saluant par ailleurs l'optimisme de l'entreprise pour 2019. En effet, United Technologies, dont le nouveau réacteur équipe des A320neo, espère dégager un bénéfice par action compris entre 7,70 et 8 dollars cette année pour un chiffre d'affaires de 75,5 à 77 milliards. Ces objectifs sont quasiment conformes aux attentes des analystes financiers. Sur l'ensemble de l'année 2018, la société a dégagé un bénéfice net de 4,55 milliards de dollars, en hausse de 15,7% sur un an, pour un chiffre d'affaires de 66,5 milliards (+11,1%). United Technologies a confirmé par ailleurs travailler sur sa scission en trois entités indépendantes. La première société va regrouper toutes ses activités dans l'aéronautique (moteurs d'avions, systèmes et équipements destinés à l'aérospatial, l'équipementier aéronautique Rockwell Collins et services). Elle gardera le nom United Technologies. La deuxième entreprise, Otis, sera dédiée aux ascenseurs et aux escaliers mécaniques. Otis, qui avait été fondée en 1854, retrouvera ainsi son indépendance après avoir été rachetée par United Technologies en 1976. Une troisième société devrait regrouper sous le nom de Carrier les équipements de climatisation et de sécurité. United Technologies entend finaliser ce démantèlement d'ici 2020, après le feu vert des régulateurs.