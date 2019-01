AFI KLM E&M fait face au vieillissement des GE90 avec Helios

Depuis un peu plus d'un an et demi, Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M) s'est lancé dans un projet de grande ampleur, à savoir la maintenance des carters de soufflante des moteurs GE90, et plus précisément de sa partie statique à savoir le « fan stator module » (FSM). La division MRO du groupe Air France-KLM entend ainsi faire face au vieillissement de ces moteurs, qui entraîne de nouvelles opérations de maintenance notamment pour le traitement de la corrosion. Un problème qui n'était jusque-là traité que par GE Aviation en coopération avec Nordam au Pays de Galles. Ce projet FSM est mené au sein d'Helios, atelier dédié aux aérostructures, en partenariat avec l'activité Moteurs d'AFI KLM ...