Airbus Helicopters enregistre une forte hausse de ses ventes malgré un environnement toujours difficile

La branche hélicoptères d'Airbus indique avoir réussi à préserver son "leadership" sur le marché civil et parapublic l'an dernier et "renforcé" sa position sur le marché militaire, dans un communiqué. Airbus Helicopters avait annoncé l'an dernier avoir reçu 335 commandes nettes en 2017 et livré 409 appareils.



L'hélicoptériste fait état de 413 commandes brutes, c'est-à-dire hors annulations, soit une hausse de 18%.



Il a notamment enregistré 15 commandes pour son dernier-né, le H160, les premières pour cet appareil en matériau composite dont l'entrée en service est attendue en 2019.



A la fin 2018, son carnet de commandes était de 717 hélicoptères, contre 692 un an plus tôt. Mais cette croissance est d'abord l'effet du recul des livraisons effectuées l'an dernier. Airbus Helicopters s'était donné en début d'année dernière pour objectif de livrer 400 hélicoptères en 2018.



Son carnet de commandes était de 766 appareils à fin 2016, contre 832 un an plus tôt. Airbus Helicopters avait reçu 353 commandes nettes en 2016 et livré 418 appareils.



Mais l'hélicoptériste, qui a depuis accueilli un nouveau dirigeant, avait également dit qu'il n'envisageait pas d'amélioration dans le secteur pétrolier dans l'immediat, qui continue de souffrir de surcapacités.



"Notre performance commerciale en 2018 témoigne de la résilience développée par l'entreprise pour naviguer dans un environnement qui demeure difficile", a déclaré Bruno Even, qui a pris la tête de la branche hélicoptères d'Airbus en avril, en remplacement de Guillaume Faury parti diriger la branche aviation commerciale du géant aéronautique. Bruno Even était jusque-là le patron de Safran Helicopter Engines.



"Bien que le marché civil et parapublic mondial se maintienne à un faible niveau, nous sommes parvenus à conserver notre position de leader grâce à une vaste gamme de produits et de services modernes ainsi qu'à notre présence internationale. Dans le même temps, nous avons accru notre part de marché dans le secteur militaire en remportant d'importants contrats auprès de forces armées de premier plan dans le monde entier", a-t-il ajouté.



"Ces tendances positives nous donnent les moyens de préparer l'avenir et de poursuivre notre transformation", a encore dit Bruno Even.



Outre les premières commandes de H160, Airbus Helicopters a engrangé 148 commandes d'hélicoptères biturbines légers de la famille H135/H145.



Pour la suite, Airbus Helicopters indique que d'"importants jalons ont été franchis dans les programmes, avec notamment la mise sous tension et les essais au sol du démonstrateur technologique à propulsion électrique (electric Vertical Take-Off and Landing - eVTOL) CityAirbus, en vue d'un premier vol prévu début 2019."



L'avionneur revendique 54% des parts de marché sur le segment civil et parapublic, loin devant ses concurrents Leonardo et Bell.



