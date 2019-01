SKF s'automatise pour le LEAP à Valenciennes

L'impressionnante montée en cadence du LEAP n'implique pas seulement les deux partenaires de CFM International - Safran Aircraft Engines et GE Aviation - mais aussi leurs chaînes de sous-traitance respectives. Celles-ci doivent donc se dimensionner pour passer d'une production de 77 moteurs en 2016 à plus de 2 300 en 2020. C'est le cas du groupe suédois SKF, qui vient d'inaugurer une nouvelle ligne de production automatisée pour le LEAP sur son site SKF Aeroengine France de Valenciennes (Hauts-de-France), le 21 janvier.



Baptisée Channel 9 LEAP, cette chaîne est dédiée à la fabrication de roulements pour les paliers 1 et 5 de l'arbre principal du LEAP, respectivement au niveau de la soufflante et de la turbine. En fonction ...