La fermeture de Gatwick causée par des drones a coûté 15 millions de livres à EasyJet

La pagaille causée par des drones à l'aéroport londonien de Gatwick, juste avant Noël, a coûté 15 millions de livres (17 millions d'euros) à la compagnie aérienne à bas coûts EasyJet, très présente dans cet aéroport, a annoncé mardi la compagnie.



La compagnie au logo orange et blanc a ainsi précisé avoir perdu 5 millions de livres de chiffre d'affaires, du fait des vols annulés, tandis que l'indemnisation des clients touchés lui a coûté 10 millions de livres.



La piste unique de l'aéroport de Gatwick (sud de Londres), le deuxième plus important du Royaume-Uni, a dû être fermée pendant 36 heures les 19 et 20 décembre, après le signalement de drones dans les parages. EasyJet a expliqué qu'environ 82.000 de ses clients avaient été affectés par ce problème qui l'a contrainte à annuler 400 vols.



Selon l'aéroport lui même, un total d'un millier de vols toutes compagnies confondues ont été annulés ou détournés à cause de l'incident qui a entraîné des perturbations pendant trois jours, affectant 140.000 voyageurs. Le mystère demeure sur l'identité des responsables.



EasyJet a publié mardi un chiffre d'affaires en hausse de 13,7%, à 1,296 milliard de livres (1,466 milliard d'euros) pour la période du 1er octobre et le 31 décembre (premier trimestre de son exercice comptable annuel du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019).