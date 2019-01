SMBC commande 65 Airbus de la famille A320neo

Le loueur SMBC Aviation Capital a signé une commande ferme pour 50 Airbus A320neo et 15 A321neo, d'une valeur totale au prix catalogue de 7,47 milliards de dollars (environ 6,56 milliards d'euros), a annoncé lundi le constructeur européen. Cette commande, qui a été finalisée en 2018, s'ajoute à une commande antérieure de six A320neo passée en mars, portant à 71 le nombre total d'appareils de la famille A320neo commandés l'année dernière par SMBC, a précisé Airbus dans un communiqué. Au total, la flotte de SMBC Aviation Capital, qui est une filiale du groupe bancaire japonais Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG), totalise 181 appareils de la famille des A320neo. La famille des A320neo (new engine option) a enregistré plus de 6.500 commandes de la part de plus de 100 clients depuis son lancement en 2010, a souligné Airbus. Pour ces modèles, des innovations technologiques permettent des gains de 15% de consommation de carburant qui augmenteront à 20% en 2020 ainsi que près de 50% de réduction des émissions sonores par rapport à la génération précédente, affirme le constructeur. SMBC Aviation Capital est présenté comme l'une des sociétés de location les plus importantes au monde, avec 90 compagnies aériennes clientes dans 44 pays. Au 30 septembre 2018, la société possède, gère et s'est engagée à acquérir 663 avions, selon le document.