Dassault Aviation s'offre ExecuJet

Dassault Aviation va acquérir les activités de maintenance d'ExecuJet, une filiale du groupe Luxaviation. L'opération commerciale, dont le montant n'a pas été dévoilé, doit être finalisée au cours de l'année 2019. Il s'agira ainsi de « renforcer [le] réseau mondial » de l'avionneur dans le domaine de la maintenance, notamment dans les régions Asie-Pacifique, Océanie, Moyen-Orient et Afrique, mais également d'accroître la part de marché pour la maintenance Falcon, selon le communiqué de presse.



Fondé en 1991, ExecuJet a été racheté par Luxaviation en 2015. L'entité affiche des capacités de maintenance dans 42 pays à travers le monde et possède des sites de maintenance à Berlin, au Cap, à Dubai, Johannesburg, Kuala Lumpur, Lagos, Melbourne, Moscou, New Delhi, Pékin, Perth, Sydney, Tianjin et Wellington. L'opérateur de MRO propose notamment ses services sur les flottes Bombardier, Cessna, Dassault Aviation, Embraer, Gulfstream et Hawker. Il peut également intervenir sur les voilures tournantes Bell 407/412/429, ainsi que sur d'autres flottes PC-12, Jetstream 31, Casa 212, P-180 ou encore Westwing 1124 (sur certains sites uniquement).