Germania s'assure un avenir

L'année 2019 a plutôt mal commencé pour Germania. Prête à remettre en cause son modèle, la compagnie allemande avait officiellement reconnu sa faiblesse le 8 janvier et annoncé qu'elle était à la recherche d'un financement. Elle l'a trouvé. C'est ce qu'elle a indiqué le 19 janvier, sans spécifier auprès de qui mais en précisant que l'engagement de ses nouveaux partenaires allait au-delà des 15 millions d'euros qu'elle recherchait en urgence, couvrant ses besoins en liquidités à court terme et assurant sa survie de façon pérenne. Elle devrait toucher ses nouveaux fonds durant la semaine.



