Egyptair rajeunit sa flotte : près de 50 avions attendus d'ici 2027

Après avoir renoué avec les bénéfices en 2018, Egyptair a entamé un vaste plan de modernisation de sa flotte. La compagnie, membre de Star Alliance, va se séparer d'une douzaine d'avions qui seront progressivement remplacés et renforcés par une flotte mixte de 45 appareils Boeing et Airbus à l'horizon 2027, où elle prévoit franchir le cap des 100 avions.



C'est dans le cadre de ce rajeunissement que le groupe Egyptair Holding a mis en vente en novembre 2018 deux Airbus A321 âgés de plus de vingt ans et douze Embraer 170, qui accumulent plus de dix ans d'exploitation et composent l'entière flotte de sa filiale Egyptair Express. « C'est le meilleur moment pour se débarrasser de ces Embraer avant ...