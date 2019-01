Singapour affiche sa préférence pour le F-35

Après des années d'évaluation et une suspension temporaire, Singapour semble vouloir avancer dans l'acquisition de F-35. Le ministre singapourien de la Défense Ng Eng Hen a en effet annoncé que l'évaluation technique du chasseur de Lockheed Martin, réalisée en collaboration avec la Defence science and technology agency, était à présent achevée et qu'il serait le candidat idéal pour prendre la relève de la flotte de F-16. « Le F-35 a été identifié comme le meilleur remplaçant [des F-16] pour maintenir les capacités de la RSAF [Republic of Singapore Air Force]. »



Cette annonce n'est toutefois pas un contrat ferme, le ministre précise que les négociations vont débuter avec les industriels américains, Lockheed Martin en première ligne. Ni la variante envisagée, ni le nombre d'appareils n'ont été évoqués. Tout juste apprend-t-on qu'il s'agira en premier lieu de commander un nombre réduit d'avions, avant d'envisager d'augmenter la taille de la flotte.



Le retrait du service actif de la quarantaine de F-16C/D Block 52 est prévu à l'horizon 2030, même s'ils font actuellement l'objet d'un chantier de rénovation - qui doit s'achever en 2022. La modernisation comprend notamment l'intégration d'un radar à antenne active et à balayage électronique, ainsi qu'une avionique améliorée.