Austrian retire ses Q400 et renforce son hub de Vienne

Austrian Airlines a réussi sa restructuration et ses opérations sont désormais rentables. Mais la compagnie autrichienne souhaite encore améliorer ses performances et a pour cela décidé de mettre en place un plan stratégique, #DriveTo 2025, qui doit lui permettre d'être plus efficace et de mieux lutter contre la concurrence qui s'est considérablement renforcée à Vienne l'année dernière. Parmi les mesures prévues, deux visent à simplifier la flotte : toute la flotte de Q400 de Bombardier va être retirée, tandis que celle d'avions de la famille A320 va s'enrichir de dix nouveaux appareils, passant à 46. Austrian indique que ces décisions vont impliquer des investissements supérieurs à 200 millions d'euros.



L'introduction des nouveaux Airbus se fera d'ici 2021. Le ...