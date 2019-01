Norwegian ferme six de ses bases 737

Norwegian continue de réduire la voilure. La compagnie low-cost a annoncé la fermeture de six de ses bases 737 (-800 et MAX 8) à partir du mois d'avril et sur la majeure partie de 2019. Elle espère réduire ainsi la saisonnalité de ses opérations et améliorer sa rentabilité.



Les bases concernées par cette mesure sont celles de Palma, Grande Canarie et Tenerife en Espagne, celles de Stewart et Providence aux Etats-Unis et celle de Rome (où la base 787 est maintenue). Norwegian souligne que ces changements affecteront très peu son programme de vols. Seule une route disparaîtra (Rome - Tenerife) et six routes perdront une à deux fréquences hebdomadaires.



La low-cost avait déjà entrepris un plan de réduction de ses coûts au quatrième trimestre 2018, qui doit lui permettre de réaliser plus de 200 millions d'euros d'économies cette année par la révision de son programme de vols et de ses capacités. Elle a également mis des appareils en vente (dont ses A320neo) et souhaite créer une coentreprise dans la propriété d'avions.



Ces décisions sont de mauvais augure quant à la situation de la compagnie. Norwegian avait pourtant publié des résultats positifs au troisième trimestre, mais son trafic augmente moins vite que ses capacités et sa dette reste trop élevée. Elle devrait néanmoins être soulagée par la baisse des prix du carburant sur la fin de l'année.



« La compagnie est arrivée à un point où elle doit faire les ajustements nécessaires de son réseau pour améliorer sa viabilité et sa performance financière dans un environnement hautement concurrentiel », a commenté Helga Bollmann Leknes, la directrice commerciale de Norwegian.