La France déclenche son plan pour un Brexit sans accord

Le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé que le gouvernement avait déclenché un plan d'urgence en vue d'un Brexit sans accord. La décision a été prise à la suite du rejet par le Parlement britannique du dernier accord négocié entre le gouvernement et l'Union européenne le 15 janvier. Le plan français prévoit plusieurs mesures en premier lieu législatives pour assurer le maintien des droits des citoyens et des entreprises qui se déclineront en cinq ordonnances dans les trois semaines qui viennent.



L'une des mesures consiste en le déblocage de 50 millions d'euros en faveur des ports et des aéroports, afin qu'ils puissent adapter leurs installations aux nouveaux enjeux. Aucun détail n'a été donné concernant la répartition de ces fonds ...