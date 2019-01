Des facteurs « organisationnels, humains et environnementaux » dans l'accident de deux Gazelle

Le Bureau enquêtes et accidents pour la sécurité de l'aéronautique d'État (BEA-É, anciennement BEAD-Air) a récemment publié son rapport d'enquête concernant l'accident ayant impliqué deux Gazelle Viviane de l'Aviation légère de l'armée de terre (ALAT) le 2 février 2018, près de l'école de formation du Cannet-des-Maures, dans le Var. La collision entre les deux hélicoptères avait tué les cinq personnels à bord - deux stagiaires, deux instructeurs et un commandant de bord. Selon le document, « les causes de l'abordage relèvent principalement du domaine des facteurs organisationnels et humains, ainsi que de facteurs environnementaux (soleil) ».



Il s'agissait du premier vol d'instruction d'un stage de qualification au poste de commandant de bord sur hélicoptère de reconnaissance et d'attaque. Les ...