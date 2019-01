Benjamin Smith passe son grand oral au Sénat

Benjamin Smith est sorti de sa réserve. Le directeur général du groupe Air France-KLM est passé devant la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat le 16 janvier dans sa première prise de parole publique pour être interrogé sur la stratégie à venir d'Air France. Il a réaffirmé que son objectif était de faire d'Air France-KLM le premier groupe aérien européen.



Il va y avoir du travail vu l'avance qu'ont prise ses concurrents et le premier d'entre eux sera interne et consistera à restaurer la confiance entre Air France et ses salariés. Plusieurs victoires ont été remportées depuis que Benjamin Smith a pris ses fonctions mi-septembre, notamment sur le terrain des négociations salariales - même si les discussions se poursuivent pour conclure les accords catégoriels avec les pilotes.



Air France vs Joon, HOP! et Transavia



Une autre décision a été prise dans ce sens : celle de réintégrer Joon dans Air France. « Joon a créé une rupture de confiance, entre la direction et nos PNC, et mis en péril la confiance entre nous et nos clients. Il a été très difficile d'avoir un impact positif sur le marché, ce qui aurait dû être le cas, il aurait dû y avoir des retombées positives de Joon », a déclaré Benjamin Smith. Il ajoute que « maintenant que Joon ne fait plus partie de notre portefeuille de marques, nous allons pouvoir investir tous nos efforts pour nous assurer que les marques d'Air France sont lisibles. »



La lisibilité ne sera pas atteinte tout de suite puisqu'aucune livrée ne sera modifiée dans les dix-huit prochains mois. Par la suite, les appareils de la famille A320 devraient être progressivement remis aux couleurs d'Air France mais les A340, qui vivent leurs dernières années dans la flotte, resteront tels quels. L'aménagement cabine et les uniformes resteront également inchangés. En revanche, les PNC seront intégrés dans Air France d'ici le 1er juillet. En ce qui concerne les A350, qui devaient rejoindre Joon à partir de la fin de l'année, ils porteront la livrée Air France mais abriteront la cabine initialement dessinée pour Joon en raison des délais.



En ce qui concerne les marques HOP! et Transavia, elles ne semblent pas en danger, Benjamin Smith jugeant qu'elles « fonctionnent très bien » et qu'elles ont « un bon niveau d'acceptation sur le marché et au sein d'Air France-KLM. Reste à régler les problèmes opérationnels de HOP!, qui a beaucoup souffert ces derniers mois d'une pénurie de pilotes, et de simplifier sa flotte - ce qui est en cours avec le retrait des ATR d'ici 2020.



La desserte du marché domestique, hors Paris, reste un problème aux yeux de Benjamin Smith. « Les résultats sont inacceptables d'un point de vue compétitif et financier donc des ajustements vont être faits. C'est un marché très important pour nous mais je pense que les outils dont nous bénéficions actuellement ne sont pas suffisants pour nous attendre à une amélioration. »



Méfiance vis-à-vis de la privatisation du groupe ADP



Interrogé sur la perspective de la privatisation du groupe ADP - la loi PACTE a été votée par l'Assemblée nationale mais doit encore être approuvée par le Sénat -, Benjamin Smith a déclaré qu'il s'agissait « autant d'une inquiétude que d'un espoir ». « La privatisation d'Aéroports de Paris ne saurait se faire au détriment de la compétitivité du principal client », a-t-il prévenu, appelant de ses voeux un renforcement de la régulation et la surveillance par une autorité de supervision indépendante. Il a également rappelé que les infrastructures parisiennes étaient déjà parmi les plus chères d'Europe.



Il a également salué la tenue des Assises du transport aérien et les premières mesures prises dans leur cadre mais appelle à une évolution du niveau des taxes, cotisations sociales et autres redevances qui creusent l'écart de compétitivité avec les autres pays - il cite l'exemple des cotisations sociales non plafonnées qui créent un écart de 500 à 700 millions d'euros par rapport à l'Allemagne ou aux Pays-Bas. « Les assises doivent se clôturer dans quelques semaines, il faut que le gouvernement prenne des mesures ambitieuses. »