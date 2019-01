Airbus pose la première pierre de sa future FAL A220 de Mobile

L'avionneur européen Airbus a posé mercredi la première pierre d'une seconde ligne d'assemblage à Mobile, dans le sud des Etats-Unis, dédiée au petit dernier dans sa gamme, l'A220, à côté de celle de son best-seller, l'A320, avec l'objectif de poursuivre sa croissance sur le marché américain. "Nous continuons à croître", a déclaré Jeff Knittel, le patron d'Airbus Americas, devant des journalistes dont l'AFP. "Aujourd'hui, plus de 1.500 de nos avions volent aux Etats-Unis", a-t-il ajouté en soulignant que l'A220 volerait lui aussi bientôt dans le ciel américain. La production des avions doit démarrer au troisième trimestre 2019 et la livraison du premier A220 assemblé à Mobile est prévue en 2020. La nouvelle chaîne d'assemblage A220 sera terminée d'ici l'année prochaine. A terme, elle produira des A220 à une cadence de production de quatre appareils par mois à l'horizon 2025. Elle s'ajoute à celle de l'A320 qui a été inaugurée en 2015. Implantée à Mobile (Alabama), l'usine permet à Airbus de se prévaloir de produire en "local" et de créer des emplois aux Etats-Unis, un argument clé aux yeux du président américain Donald Trump. Pour Airbus, l'investissement s'élève à 300 millions de dollars (un montant qui n'est pas entièrement formé de numéraire, selon Jeff Knittel), qui se répartit proportionnellement entre les actionnaires du programme A220. Airbus et Bombardier se sont alliés autour de l'ex-programme CSeries du Québécois qui offre à Airbus 50,01% des parts, 31% à Bombardier et 19% par le gouvernement du Québec. "Les Etats-Unis sont le marché le plus important pour l'A220", a martelé Jeff Knittel. Et alors que l'appareil a accumulé plusieurs commandes importantes depuis la prise de contrôle effective du programme par Airbus à l'été dernier, il s'est dit convaincu que l'appareil serait un succès commercial. L'avionneur vise 50% des parts de marché des moyen-courriers de 100 à 150 places dans les vingt prochaines années.