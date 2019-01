Airbus Helicopters va proposer son H135 à la marine américaine

Airbus Helicopters va se positionner sur un appel d'offres de la marine américaine pour 130 hélicoptères destinés à l'entraînement de pilotes, en proposant son H135, qui pourrait être assemblé sur sa ligne de Columbus (Mississippi, sud des Etats-Unis), a annoncé un responsable du groupe aéronautique européen. L'US Navy doit publier son appel d'offres le 22 janvier prochain, a indiqué à la presse Scott Tumpak, le vice-président des programmes militaires chez Airbus Helicopters. L'avionneur entend présenter son H135, un appareil bi-turbine léger capable de remplir des missions très variées. En cas de succès, l'appareil serait assemblé à Columbus, d'où sortent déjà les hélicoptères légers Lakota UH-72A destinés à l'armée américaine. Airbus Helicopters a créé cette unité de production en 2003 et a depuis livré plus de 435 Lakota aux forces américaines, là encore pour la formation des pilotes mais aussi pour des missions de sécurité intérieure et d'évacuations médicales. Au total, l'armée américaine a passé commande de 478 Lakota. Un éventuel succès auprès de l'US Navy permettrait de regarnir le carnet de commandes de la ligne d'assemblage de Columbus, où la fabrication de Lakota se poursuivra jusqu'en 2021. Airbus y assemble également des H125 "Ecureuil", un hélicoptère léger destiné aux missions de sécurité intérieure et aux évacuations médicales notamment. dlm/fka/jug