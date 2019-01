Embraer révise ses prévisions à la baisse

A l'occasion d'une journée investisseurs le 16 janvier, Embraer a publié une révision de ses prévisions pour 2018 et présenté celles de 2019 et 2020. L'avionneur brésilien a constaté une reprise plus lente que prévu dans le secteur de l'aviation d'affaires et a ralenti ses livraisons pour se concentrer sur sa rentabilité et sur le lancement des Praetor, en conséquence de quoi il n'a remis que 91 avions d'affaires à leurs clients ; quand il avait initialement prévu d'en livrer entre 105 et 125. Cette révision des livraisons a eu un impact sur le chiffre d'affaires du segment, qui a atteint 1,1 milliard de dollars contre une prévision initiale d' 1,35 à 1,5 milliard de dollars.



En parallèle, la ...