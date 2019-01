Bamboo Airways réalise son premier vol

Bamboo Airways aura attendu un petit peu plus longtemps que prévu mais elle est désormais opérationnelle. La jeune compagnie vietnamienne a réalisé son vol inaugural le 16 janvier en reliant Hanoi et Ho-Chi-Minh-Ville. Elle compte trois A320 et un A321neo dans sa flotte mais devrait rapidement l'étoffer de monocouloirs supplémentaires.



Bamboo Airways desservira initialement des destinations touristiques au Vietnam au départ de Hanoi et Ho-Chi-Minh-Ville mais assurera également des navettes entre les deux villes, ligne pour laquelle la demande est très importante. Par la suite, elle étendra ses opérations vers le reste de l'Asie. Elle a en effet commandé 24 A321neo auprès d'Airbus - livrables entre aujourd'hui et 2025 - et vingt 787-9 auprès de Boeing - avec des livraisons prévues à partir d'avril 2020. Avec ses Dreamliner, elle compte non seulement aller plus loin en Asie mais aussi pousser jusqu'à l'Europe voire l'Amérique du nord.



La compagnie, filiale du groupe FLC, devait initialement lancer ses opérations en 2018 mais elle a mis plus de temps que prévu à obtenir son certificat de transporteur aérien, malgré le soutien qu'Airbus s'était engagé à lui apporter. Le gouvernement vietnamien avait approuvé le principe du lancement de la compagnie en juillet et le certificat a été obtenu le 8 janvier.



Les ventes pour les vols de la compagnie hybride ont été ouvertes le 12 janvier. Elle propose trois classes de tarifs qui incluent tous un service à bord.