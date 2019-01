Ardian veut acquérir une participation dans Revima

Le groupe Ardian est entré en négociations exclusives auprès d'Argos Wityu pour acquérir une participation majoritaire dans Revima. Dans le cadre de cette opération, qui doit être approuvée par l'autorité de la concurrence et le comité social et économique, Argos Wityu et Olivier Legrand, le président du groupe, devraient réinvestir dans la société de MRO.



Argos Wityu était devenu actionnaire de Revima en juillet 2017. Depuis, les deux entités Revima APU et Revima (notamment spécialisée dans l'entretien des trains d'atterrissage) ont été fusionnée sous le même nom, Revima, en juin 2018, puis ont adopté une nouvelle identité visuelle en octobre. Tout en continuant d'investir dans son site français, le groupe est également résolument engagé sur son développement international et travaille actuellement à la construction d'un nouveau site en Thaïlande, qui entrera en opérations en 2020.



Il étudie en parallèle la possibilité de procéder à deux acquisitions pour renforcer ses compétences en réparation de pièces moteurs et de maintenance prédictive.



Revima emploie environ 750 personnes aujourd'hui et a réalisé un chiffre d'affaires dépassant les 280 millions d'euros en 2018, enregistrant une croissance à deux chiffres, confirmant la tendance de ces dernières années. « Notre développement rapide ces dernières années et les opportunités à venir de croissance tant interne qu'externe nous rendent particulièrement enthousiastes sur les perspectives de Revima. Faire de Revima un acteur mondial proche de ses clients tout en élargissant ses compétences et savoir-faire à de nouveaux domaines est notre priorité », commente Olivier Legrand.