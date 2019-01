De nouvelles couleurs dans le ciel en 2019

Si l'on s'attend à de nouvelles faillites dans le transport aérien cette année, de bonnes nouvelles sont également à prévoir. La création de plusieurs nouvelles compagnies a en effet été annoncée dernièrement, qui devraient voir le jour et parer le ciel mondial de nouvelles couleurs en 2019. Voici quelques unes des plus attendues.



Bamboo Airways au Vietnam



La naissance la plus imminente est celle de Bamboo Airways. La compagnie vietnamienne vient tout juste d'obtenir son certificat de transporteur aérien et lancera ses opérations le 16 janvier. Elle exploitera initialement ses quatre A320 sur des routes intérieures vers des destinations touristiques. Elle a toutefois déjà passé des commandes auprès d'Airbus et de Boeing en 2018 pour doter sa flotte de 24 A321neo et vingt 787-9 et étendre ses opérations dans toute l'Asie.



Genghis Khan Airlines en Chine



Genghis Khan Airlines souhaite elle aussi lancer assez rapidement ses opérations en Chine. La compagnie de Mongolie intérieure, basée à Hohhot, a acquis vingt-cinq ARJ21 en 2018 livrables sur cinq ans à partir de 2019, préférant l'avion régional chinois au CRJ900 pour sa disponibilité et le jugeant particulièrement bien adapté aux opérations sur les hauts plateaux et à la géographie particulière de la région. Elle a présenté le premier de ses appareils lors du salon de Zhuhai en novembre. Elle devrait en devenir la seconde opératrice au début de l'année.



FlyAristan au Kazakhstan



Le ciel kazakh devrait également s'ouvrir à une nouvelle compagnie dès le premier semestre : FlyArystan. Il s'agit de la filiale low-cost d'Air Astana, créée pour satisfaire les voeux du président Noursoultan Nazarbaïev de démocratiser davantage le transport aérien dans le pays. Elle exploitera une flotte composée de quatre A320 de 180 places sur des vols intérieurs initialement, depuis plusieurs bases. Elle devrait franchir les frontières du Kazakhstan à moyen terme et exploiter une flotte de quinze appareils d'ici 2022.



La Nova en Suisse



La Nova envisage de lancer ses opérations en mai 2019 avec une flotte d'ATR72 aménagés dans une configuration confortable de 36 places pour ses opérations régulières et des PC-12 pour ses opérations charter VIP. Désireuse de proposer un service supérieur et d'éviter les grandes capitales européennes, la compagnie devrait compter quatre bases : Genève, Anvers, Strasbourg, Zurich.



Manta Air aux Maldives



Manta Air est dans les starting-blocks avec ses deux ATR 72-600 reçu en octobre et décembre 2018. En attente d'un troisième exemplaire du biturbopropulseur dans les prochains jours et d'un hydravion au premier trimestre, elle n'a plus besoin que de l'autorisation de la direction de l'aviation civile maldivienne pour lancer ses opérations. Elle devait initialement passer cette étape en novembre dernier.



Zambia Airways en Zambie



Entrant dans la stratégie panafricaine d'Ethiopian Airlines, Zambia Airways est en construction. Si elle devait initialement être lancée fin 2018, elle n'a nommé son conseil d'administration qu'à la fin du mois de décembre. Elle devrait réaliser des opérations domestiques et régionale et sa flotte devrait atteindre une douzaine d'appareils d'ici 2028. Ni Ethiopian Airlines (qui détient 45% de la compagnie), ni le gouvernement de Zambie (55%) n'ont indiqué quels types d'avions seraient utilisés.



Uganda Airlines en Ouganda



Bien que désireux de relancer une compagnie, le gouvernement ougandais tarde à la mettre sur pied. Uganda Airlines se prépare à recevoir des CRJ900 pour commencer ses opérations au mois de juin (après plusieurs reports) et détient une commande pour deux A330-800, dont le protocole d'accord avait été signé à Farnborough. Elle doit toutefois encore obtenir son certificat de transporteur aérien et pour cela finaliser la composition de son équipe de direction.



Thai Kom Airlines en Thaïlande



Thai Kom Airlines s'est récemment fait connaître en signant une lettre d'intention avec Sukhoi Civil Aircraft pour acquérir six Superjet 100 le 27 décembre. Les appareils doivent être livrés en 2019 et 2020 et devraient réaliser des vols intérieurs et régionaux.