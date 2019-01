IAG et Lufthansa font toujours la course en tête quand Air France-KLM passe la barre des 100 millions de passagers

C'est un cap symbolique qu'Air France-KLM a passé en 2018 et qui a été salué par tous le 9 janvier : le groupe a franchi le seuil des 100 millions de passagers annuels. Une bonne nouvelle, certes, mais à tempérer : elle fait pâle figure à côté des bilans annuels de trafic qu'ont publié IAG et Lufthansa, respectivement les 8 et 10 janvier. Tous deux regardent bien au-delà : le groupe hispano-britannique a en effet transporté près de 113 millions de passagers, quand le groupe allemand en a accueilli 142,3 millions.



En termes de trafic, Air France-KLM a enregistré une croissance de 3,5%, principalement portée par KLM et Transavia. Air France a quant à elle continué sa course d'obstacles, ...