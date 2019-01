Virgin crée un consortium pour racheter Flybe

La marque Flybe pourrait bien disparaître bientôt. La compagnie britannique a officialisé le 11 janvier une offre de rachat présentée par le consortium Connect Airways. Composé du fonds de gestion d'actif Cyrus, de Stobart Aviation et de Virgin Atlantic, il propose d'acquérir l'intégralité de la compagnie pour 2,2 millions de livres (2,44 millions d'euros), d'y injecter 100 millions de livres pour assurer la continuité et la croissance des opérations et de l'opérer sous la marque Virgin Atlantic.



Dans le détail, il est initialement prévu que Connect Airways rachète la compagnie aérienne Stobart Air à sa maison-mère. Par la suite, la coentreprise procèderait à l'acquisition de Flybe et la combinerait avec Stobart Air. Les appareils de Flybe prendraient alors progressivement les couleurs de Virgin, au gré des visites de maintenance. Elle conserverait toutefois un certificat de transporteur aérien britannique indépendant de la major britannique. Stobart Air, basée en Irlande, conserverait son CTA irlandais, ses couleurs et ses opérations.



Il est également prévu que les équipages de Flybe et Stobart restent séparés, seules les équipes administratives seront combinées.



La nouvelle compagnie gérée par le consortium Connect Airways a vocation à créer un réseau régional renforcé au Royaume-Uni et en Irlande, avec une attention particulière portée aux hubs de Londres Heathrow et de Manchester, d'où partent les vols long-courriers de Virgin (et de Delta). De quoi réaliser les rêves de la compagnie britannique, qui avait essayé d'acquérir bmi puis avait lancé Little Red dans le but de développer un réseau régional capable de contribuer au remplissage de ses vols long-courrier - deux échecs puisque bmi a été rachetée par British Airways et Little Red a cessé ses opérations au bout de deux ans. Un autre axe de croissance est envisagé à Londres Southend.



Connect Airways est détenue à hauteur de 40% par Cyrus, de 30% par Stobart Aviation et de 30% par Virgin. Si le calendrier envisagé pour l'acquisition n'a pas été dévoilé, celle-ci a déjà reçu le soutien de la direction de Flybe, qui appelle les actionnaires à l'accepter. Christine Ourmières-Widener, présidente de Flybe, a résumé : « en nous associant pour former un groupe plus grand et plus fort, nous serons mieux placés pour résister à ces pressions. » Flybe s'était mise en vente au mois de novembre, affectée par la perspective du Brexit, l'augmentation des prix du carburant et la forte concurrence dans le ciel européen.