Air France confirme vouloir mettre fin à Joon, sa compagnie « hybride » au positionnement incompris

Air France sacrifie Joon sur l'autel de la cohésion interne. La compagnie a annoncé la signature d'un accord catégoriel avec ses personnels navigants commerciaux, qui a obtenu le soutien unanime des trois syndicats représentatifs au sein d'Air France. Et pour cause : il doit certes améliorer les conditions de travail des PNC mais s'accompagne aussi de la disparition de Joon.



Selon le communiqué diffusé par Air France, « la marque a dès le début été difficilement comprise par les clients, par les salariés, par les marchés, par les investisseurs » ... et par Benjamin Smith, le directeur général d'Air France-KLM, lui-même. Il a donc été décidé d'intégrer Joon au sein d'Air France et de faire disparaître la marque. Les appareils, le réseau et les personnels seront réintégrés au sein d'Air France, y compris les PNC qui avaient un contrat indépendant.



Si aucun calendrier n'a encore été diffusé concernant l'intégration, elle doit permettre l'harmonisation des produits et la simplification du portefeuille de marques, dont Benjamin Smith estime qu'il a affaibli la puissance de celle d'Air France.



Joon avait débuté ses vols le 1er décembre 2017 en se revendiquant compagnie « hybride » avec un positionnement décalé à destination des « millenials ». L'objectif était d'en faire un laboratoire pour expérimenter des innovations avant d'éventuellement les appliquer à Air France et de réduire les coûts - un objectif qui avait été principalement atteint grâce aux contrats des PNC. Si les opérations de Joon étaient déjà rentables, le malaise était très grand au sein du personnel de cabine, qui se plaignait de conditions de travail dégradées et d'un management punitif.



« Nous avons été en mesure de résoudre de nombreuses préoccupations de nos PNC, tout en travaillant simultanément à aligner leurs intérêts sur ceux d'Air France. Avec cet accord, je souhaite que la confiance et le dialogue entre Air France et tous nos collaborateurs continuent de s'améliorer, car je crois profondément que c'est par l'adhésion de tous que nous deviendrons un leader mondial », a déclaré Benjamin Smith.



L'intersyndicale SNPNC FO/UNSA-PNC jubile, elle qui accuse Joon d'être « née du vol de l'activité d'une partie du réseau AF en faisant travailler des PNC dans des conditions inacceptables ». Elle souligne que 550 PNC de la jeune compagnie seront ainsi intégrés à Air France tout au long de l'année, venant grossir le nombre des embauches.



Joon exploite actuellement une flotte composée de huit A320, cinq A321 et quatre A340-300, vers quatorze destinations moyen-courrier et cinq destinations long-courrier (qui devaient s'enrichir de Quito et Saint-Martin au printemps). Elle devait également être la première compagnie d'Air France-KLM à intégrer les A350 commandés par le groupe, à partir de la prochaine saison hiver.