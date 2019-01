Après Delta, American Airlines revoit aussi à la baisse ses ambitions

American Airlines a revu à la baisse ses ambitions pour le quatrième trimestre écoulé, attribuant son pessimisme à la mollesse du trafic aérien aux Etats-Unis pendant la période cruciale des fêtes de fin d'année.



Le titre en était pénalisé à Wall Street, où il dégringolait de 8,59% vers 14H05 GMT dans les échanges électroniques de pré-séance, entraînant dans son sillage les autres valeurs du secteur.



Delta Air Lines, qui avait déjà prévenu la semaine dernière que ses résultats trimestriels seraient moins bons qu'il n'anticipait, cédait 3,51%, tandis qu'United Airlines abandonnait 2,88%.



Dans un document adressé au gendarme de la Bourse (SEC), American Airlines affirme ne plus s'attendre qu'à un bénéfice par action ajusté des éléments exceptionnels, référence en Amérique du nord, compris entre 4,40 et 4,60 dollars au quatrième trimestre 2018. La fourchette précédente était de 4,50 à 5 dollars, tandis que les analystes espéraient jusqu'ici 4,62 dollars en moyenne.



Le pessimisme s'étend également à l'activité, la première compagnie aérienne américaine disant ne plus attendre qu'une hausse d'environ 1,5% du revenu total par siège disponible rapporté au nombre de miles parcourus (TRASM), indicateur très surveillé par les marchés.



L'objectif était une progression de l'ordre de 1,5 à 3,5% il y a encore trois mois.