MRO : Les principales opérations de fusions, acquisitions et rapprochements

L'année 2018 a été marquée par de nombreux rapprochements et rachats touchant directement ou indirectement le domaine de la maintenance aéronautique, une tendance qui devrait d'ailleurs se poursuivre cette année et qui concernera aussi la France.



Les très grandes opérations de rachats au niveau des grands systémiers et équipementiers mondiaux (UTC-Rockwell Collins, Safran-Zodiac) ont évidemment marqué l'actualité aéronautique quant à leur aspect lié à la production, mais ces rapprochements ont logiquement aussi un important impact au niveau des activités entretien et réparation de leurs équipements. Il en va aussi de même par exemple avec le rachat à GE de MRAS par ST Engineering en septembre pour les activités nacelles sur l'A320neo.



Le géant Boeing a pour sa ...