Fan Wang : « Avec Land your dream, nous voulons rendre Air China plus visible en Europe »

Fin décembre, Air China recevait son sixième A350 dans les installations d'Airbus à Toulouse. L'occasion pour Le Journal de l'Aviation de rencontrer Fan Wang, la directrice générale de la compagnie pour la France et la Belgique, et de discuter de ses ambitions sur l'Europe et le marché français alors que la campagne publicitaire « Land your dream » bat son plein.



Pouvez-vous faire un bilan de la situation globale d'Air China aujourd'hui ?



Air China est la compagnie nationale porte-drapeau de Chine. Nous desservons 1 317 destinations dans 193 pays avec notre flotte de 590 avions, d'un âge moyen de 6,5 ans. Nous avions transporté 102 millions de passagers en 2017 mais nous avons beaucoup augmenté notre trafic ...