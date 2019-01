Ventes d'avions commerciaux : Airbus réalise un nouveau mois de décembre exceptionnel

C'est devenu une tradition chez Airbus. Le dernier mois de l'année a une nouvelle fois été exceptionnel en termes de finalisations de commandes pour l'avionneur européen. Il faut aussi rappeler que si les annonces du salon de Farnborough en juillet avaient été nombreuses, le carnet de commandes d'Airbus ne totalisait finalement que 380 nouveaux appareils au 30 novembre dernier (439 commandes brutes et 59 annulations).



Les choses ont donc beaucoup évolué au cours du mois de décembre, l'avionneur européen affichant désormais 747 appareils en commandes fermes (831 en tenant compte des annulations) pour l'ensemble de l'année 2018. Ce sont ainsi 137 A220, 251 appareils de la famille A320neo, 2 A330-300 et 4 A350 XWB qui ont été contractualisés au cours des dix derniers jours de l'année.



Les prises de commandes du mois de décembre



20 décembre : 2 A330-300 (client non dévoilé)

21 décembre : 50 A320neo et 17 A321neo (client non dévoilé)

23 décembre : 75 A320neo et 25 A321neo (Avolon)

26 décembre : 80 A320neo (client non dévoilé, ICBC possible)

27 décembre : 60 A220-300 (Moxy Airways - nom temporaire de la compagnie américaine)

29 décembre : 4 A321neo (client non dévoilé)

31 décembre : 15 A220-300 (Delta Air Lines)

31 décembre : 60 A220-300 (JetBlue)

31 décembre : 3 A350-900 et 1 A350-1000 (client non dévoilé)