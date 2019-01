Boeing et Airbus franchissent tous deux les 800 livraisons, nouveau record pour le duopole

La bataille des chiffres fait à nouveau rage entre Boeing et Airbus. L'avionneur américain vient de publier des résultats records de commandes (893 appareils) et de livraisons (806) pour l'année 2018, le 7 janvier, auxquels son concurrent européen a répondu dans la minute avec un communiqué annonçant qu'il avait également atteint son objectif de 800 livraisons. Les chiffres complets d'Airbus ne seront néanmoins publiés que le 9 janvier après la fermeture des marchés.



Boeing a donc livré 806 appareils et dépassé ainsi son précédent record établi à 763 avions en 2017. Cela reste néanmoins très légèrement inférieur à son objectif fixé entre 810 et 815 appareils en début d'année. D'autant que ce total comprend dix 767 livrés à Boeing Defense, Space & Security pour le programme KC-46A de l'US Air Force.



En face Airbus annonce donc aussi atteint les 800 livraisons, ce qui constituait son objectif. Il bat ainsi son précédent record, établi également en 2017 avec 718 avions. Ce chiffre est néanmoins à contraster, car il comprend un certain nombre d'A220 (ex-CSeries).



Côté commandes, Boeing a frappé fort avec 893 commandes nettes (1 090 commandes brutes moins 197 annulations), soit un montant potentiel de 143,7 milliards de dollars selon les prix catalogue. Le constructeur annonce ainsi avoir conclu plus de 200 ventes au cours du seul dernier trimestre, et ainsi dépassé les 5 000 commandes pour la famille 737 MAX et les 2 000 pour la famille 777. Ce total de commandes comprend néanmoins 33 appareils militaires, notamment des tankers.



Le 737 toujours en pointe



Le 737 reste le fer de lance de Boeing, en livraisons comme en commandes. Avec une évolution des cadences à 52 appareils par mois vers le milieu de l'année 2018, l'avionneur a livré 580 exemplaires de son moyen-courrier (NG et MAX). Et le carnet de commandes a continué de grossir avec 675 commandes nettes (malgré 162 annulations). Boeing revendique ainsi sept ans de production assurés. Il s'agit tout de même d'un ralentissement par rapport aux 745 commandes nettes de 2017.



Derrière, seul le 787 tient la cadence avec 109 commandes nettes et 145 livraisons. Les chiffres sont moins éloquents pour les autres appareils gros porteurs, malgré un rebond global par rapport à 2017 en termes de commandes.



Best-seller depuis deux décennies, le 777 n'a engrangé que 51 commandes, 777X compris. Il a néanmoins préservé son carnet de commandes, en n'étant livré qu'à 48 exemplaires. Malgré son âge, le 747 connaît un petit regain de forme avec dix-huit commandes et six livraisons. Reste le 767, qui a été commandé à 40 exemplaires (vingt tankers militaires et vingt cargo civils) et dont 27 appareils ont été livrés (dont les dix tankers susmentionnés).