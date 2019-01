Une nouvelle année pleine de symboles

2019 s'annonce déjà intense pour le secteur aéronautique et spatial, avec une multitude de rendez-vous d'actualité d'importance déjà programmés avant le prochain salon du Bourget en juin, à l'instar de l'arrivée d'une nouvelle direction pour le groupe Airbus menée par Guillaume Faury. Les grands moments ne manqueront pas à l'appel avec le premier vol du 777X chez Boeing, les possibles lancements du NMA et de l'A321XLR, les montées en cadences des programmes A220 et E2...



À l'inverse, cette nouvelle année s'annonce aussi particulièrement difficile pour un certains nombre de compagnies aériennes en Europe, avec le risque de nouvelles faillites pour les transporteurs les plus fragiles. À surveiller aussi, les raisons qui ont pesé sur les capitalisations boursières de nombreux grands groupes aéronautiques mondiaux durant ces tout derniers mois, alors que le secteur reste largement en croissance.



Mais 2019 sera aussi une année marquée par les célébrations d'événements cinquantenaires qui ont à jamais marqué l'histoire, dépassant de très loin le seul secteur aéronautique et spatial. Citons évidemment les 50 ans de la mission Apollo 11 et ce « petit pas pour l'homme », le premier vol du Boeing 747 qui révolutionnera le transport aérien mondial et bien sûr, le Concorde, ce gros oiseau qui vole comme disait André Turcat et dont les performances n'ont jamais encore été égalées à ce jour.



C'est d'ailleurs aussi en 1969 que démarra la production de l'A300, premier gros biréacteur devenu aujourd'hui la norme et qui conduira à la création du fleuron européen Airbus un an plus tard. Sans oublier bien sûr la naissance d'Embraer et son premier avion, le Bandeirante dessiné par l'ingénieur français Max Holste.



On l'aura compris, l'année 2019 sera riche de symboles. En attendant, l'ensemble de l'équipe du Journal de l'Aviation et d'Alertavia se joint à moi pour vous souhaiter, ainsi qu'à tous ceux qui vous sont chers, une merveilleuse année 2019.