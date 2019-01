Monarch Aircraft Engineering fait faillite

Monarch Aircraft Engineering (MAEL) aura survécu à peine plus d'un an à la faillite de Monarch Airlines, témoignant de la difficulté de survivre dans le secteur MRO en tant que petit acteur indépendant. La société de conseil KPMG a en effet annoncé le 4 janvier que la société de maintenance était en faillite car « non viable sous sa forme actuelle » et placée sous la direction de trois administrateurs chargés de vendre ou liquider ses activités.



L'essentiel des opérations de maintenance en ligne a été transféré à d'autres sociétés au passage vers la nouvelle année. Ainsi, la plupart des activités à Gatwick, Birmingham, East Midlands, Newcastle et Glasgow sont désormais entre les mains du groupe Morson (ainsi ...