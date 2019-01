Le nEUROn reprend les airs

Le démonstrateur de drone de combat nEUROn de Dasssault Aviation est de nouveau en phase d'essais en vol. Cette quatrième campagne dédiée aux mesures de furtivité a débuté en novembre dernier et se poursuit en ce début d'année. Menée depuis Istres par la DGA Essais en vol, elle a notamment permis au drone de se confronter à deux Eurofighter espagnols, afin d'évaluer sa détectabilité face aux capteurs de l'avion de combat, à savoir le radar à balayage mécanique (Captor), le missile air-air IRIS-T et le système de veille passive infrarouge IRST (« Infrared search and track »).



Grâce à cette nouvelle campagne d'essais, le nEUROn a franchi le cap des 150 vols. Outre Istres, les précédentes campagnes se sont notamment tenues à Bruz en Bretagne (2017), mais également en environnement maritime autour du porte-avions Charles de Gaulle (2016), en Italie et en Suède (2015).



Dévoilé en 2012, le démonstrateur a été conçu et développé en coopération européenne, avec Dassault Aviation comme maître d'oeuvre. Le partenariat inclut Airbus Defence & Space, Hellenic Aeronautic Industry, Leonardo, RUAG, Saab et Thales. Le nEUROn avait été initialement conçu comme un démonstrateur qui pourrait servir de base au système de combat aérien du futur (FCAS-DP). Ce programme, lancé entre la France et le Royaume-Uni en 2014, a depuis pris du pris du plomb dans l'aile, suite à l'accord de coopération franco-allemand pour le développement de l'avion de combat de nouvelle génération.