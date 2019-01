Toute l'actualité aéronautique en bref Alertavia Publié aujourd'hui à 13h18 | 2015 mots Bamboo Airways se voit contrainte de repousser une nouvelle fois le démarrage de ses activités. Photo © Bamboo Airways



Afrique du Sud

Un consortium composé de Fly Modern Ark et Cerberus Capital Management envisagerait d'investir 1,43 milliard de dollars pour acquérir 51% de SOUTH AFRICAN AIRWAYS. La compagnie survit depuis plusieurs années grâce aux subventions du gouvernement et se restructure tout en cherchant un partenaire stratégique.



Allemagne

La ministre allemande de la Défense Ursula von der Leyen a confirmé le 2 janvier l'implantation d'une partie des A400M de la LUFTWAFFE sur une seconde base aérienne. C'est le terrain de Lechfeld, au sud de l'Allemagne, qui a été choisi, afin d'y accueillir 13 des 53 avions de transport tactique d'AIRBUS DEFENCE & SPACE. Ils pourraient par ailleurs faire l'objet d'une exploitation multinationale, sans plus de précision à ce sujet à l'heure actuelle.



Canada

BOMBARDIER annonce la vente de quatre Global 6000 à un client qui n'a pas souhaité être identifié. La valeur du contrat est estimée à 310 millions de dollars - il inclut des services.



Chine

QATAR AIRWAYS annonce avoir pris une participation de 5% dans le capital de CHINA SOUTHERN AIRLINES le 28 décembre. La compagnie qatarie poursuit ainsi sa stratégie d'investissements dans des transporteurs étrangers après les 20% détenus dans IAG (International Airlines Group), les 10% dans LATAM Airlines Group, les 49% dans Air Italy (ex-Meridana) et les 9,99% dans Cathay Pacific.



Chine

Le 3 décembre à 02h26 UTC, la sonde CHANG'E-4 de l'Administration spatiale nationale chinoise (CNSA) a aluni comme prévu à 177,6 degrés de longitude Est et 45,5 degrés de latitude Sud, devenant ainsi le premier engin terrestre se poser sur la face cachée de la Lune. La sonde, composée d'un atterrisseur et d'une astromobile (rover) va désormais explorer le satellite naturel de la Terre. Elle a déjà transmis une première image à Pékin via le satellite relais Queqiao.



Chine

Le troisième C919 a réalisé son vol inaugural le 28 décembre depuis Shanghai Pudong. Ce vol a duré 1h38, durant lesquelles 31 paramètres ont été testés. Il va désormais être transféré vers les installations de la COMAC à Xi'an pour poursuivre ses essais. Trois autres C919 devraient participer au programme d'essais en vol et devraient voler en 2019.



Émirats Arabes Unis

Un AW139 en configuration SAR opéré par le NSRC (National Search & Rescue Center) des Émirats arabes unis s'écrase dans les montagnes de Ras el Khaïmah le 29 décembre après avoir heurté la tyrolienne la plus longue du monde. Les quatre occupants de l'hélicoptère n'ont pas survécu. Cette tyrolienne avait été installée il y a moins de six mois pour développer le tourisme de cet émirat.



États-Unis

AAR annonce que son conseil d'administration a nommé SEAN GILLEN au poste de vice-président et chef des finances à compter du 7 janvier 2019. Il succédera à Michael Milligan et relèvera du PDG John Holmes.



États-Unis

AIRBUS annonce la finalisation de deux commandes pour les compagnies américaines JETBLUE et MOXY, portant chacune sur 60 A220-300, pour une valeur estimée à 11 milliards de dollars. Les appareils seront produits dans la nouvelle usine de Mobile (Alabama).



États-Unis

SIKORSKY et BOEING dévoilent les premières images de l'hélicoptère hybride SB>1 DEFIANT, développé en collaboration pour le programme Joint Multi-Role Technology Demonstrator (JMR-TD) de I'US Army. Basé sur le concept coaxial du X2, il servira à développer le futur hélicoptère de manoeuvre de l'armée américaine qui doit entrer en service au début des années 2030. Le Defiant est en concurrence avec le V-280 Valor à rotors basculants (tilt-rotor) de Bell.



États-Unis

Amazon a étendu ses accords avec le groupe ATSG pour ajouter dix BOEING 767-300 cargo à la flotte d'AMAZON AIR - loués à la filiale de leasing Cargo Aircraft Management et opérés par ATSG - qui seront livrés en 2019 et 2020. Le groupe détient une option pour ajouter encore dix-sept appareils supplémentaires à sa flotte.



Europe

L'ESA a testé avec succès plusieurs nouvelles technologies miniaturisées avec son CubeSat de la taille d'une boîte de céréales GomX-4B, construit par GOMSPACE : un système de communication intersatellite avec son jumeau GomX-4A, un système de propulsion froide au gaz butane, la caméra hyperspectrale HyperScout conçue par Cosine Research et un viseur d'étoiles développé par ISIS.



France

Le MINISTERE DES ARMEES notifie le premier lot d'études du programme « Man Machine Teaming » (MMT), avec la sélection de 19 projets par la DGA, DASSAULT et THALES sur 250 candidatures. Les travaux dureront entre 6 et 18 mois selon les équipes. L'objectif du MMT est de développer un écosystème industriel à même de faire émerger des innovations dans l'intelligence artificielle, la robotique et les interfaces homme-machine pour l'aviation de combat, et ainsi préparer la rénovation à mi-vie du Rafale à l'horizon 2030 et les futures générations d'appareils.



Pakistan

PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES (PIA) licencie une cinquantaine de ses salariés suite à la découverte de faux diplômes d'études supérieures. Trois pilotes et des PNC ont été concernés.



Pays-Bas

Le site Internet AVIATION SAFETY NETWORK (ASN) comptabilise quinze accidents mortels d'avions civils de plus de 14 passagers ayant engendré 556 victimes pour l'année 2018. Plus de la moitié des victimes émane de deux accidents : celui du 737-200 de Global Air à Cuba en mai et celui du 737 MAX 8 de Lion Air en octobre.



Pologne

AIR ITALY a finalisé un accord avec LOT Polish Airlines. L'un de ses A330-200 est désormais sous-loué (en wet lease) à la compagnie polonaise pour une durée d'environ trois semaines (jusqu'au 20 janvier). Cet appareil est le seul Airbus de la flotte polonaise.



République Tchèque

Le premier L-39NG de pré-série (s/n 7001) a effectué son premier vol avec les pilotes David Jahoda et Vladimír Továrek le 22 décembre. AERO VODOCHODY vise l'obtention de sa certification de type d'ici fin 2019 et une première livraison début 2020. La société a maintenant conclu des accords (achat et lettre d'intention) avec trois clients pour 26 commandes fermes et six options, ainsi que pour le rétrofit de six anciens L-39 dans la version remotorisée L-39CW.



Russie

SUKHOI a livré à SEVERSTAL son premier SSJ100 le 26 décembre, un appareil loué auprès de GTLK (State Transport Leasing Company). La compagnie aérienne régionale russe basée à Tcherepovets attend encore trois autres exemplaires du Superjet en 2019. Elle opérait jusqu'à présent avec des CRJ200 et des Yak-40.



Russie

IRKUT CORPORATION annonce avoir assemblé son troisième MC-21-300, un appareil qui participera aux essais en vol du programme. Les éléments du quatrième exemplaire sont actuellement réunis dans l'usine d'Irkoutsk avant son assemblage final.



Royaume-Uni

VINCI AIRPORTS a signé un accord pour devenir l'actionnaire majoritaire de l'aéroport de Londres GATWICK (50,01% des parts) au cours du premier semestre 2019. La transaction est valorisée à environ 2,9 milliards de livres (3,22 milliards d'euros).



Singapour

BOC AVIATION annonce avoir trouvé un accord avec Boeing pour l'acquisition de 11 737 MAX supplémentaires. Les appareils sont livrables en 2019 et 2020.



Thaïlande

THAI KOM AIRLINES, SUKHOI CIVIL AIRCRAFT (repris par Irkut) et WISHV ont conclu une lettre d'intention prévoyant l'acquisition de six SSJ100 par la compagnie thaïlandaise. Les appareils devraient être livrés entre 2019 et 2020. En parallèle, WISHV travaille à devenir un centre MRO certifié en Thaïlande pour les Superjet.



Viêt Nam

Un Airbus A320 de VIETJET se pose sur une mauvaise piste de l'aéroport de Cam Ranh suite à un incident le 25 décembre. Les autorités vietnamiennes (CAAV) suspendent les plans de développement de la compagnie depuis les plus importants aéroports du pays jusqu'à ce qu'un rapport approfondi sur ses processus opérationnels soit rendu.



Viêt Nam

BAMBOO AIRWAYS se voit contrainte de repousser une nouvelle fois le démarrage de ses activités, désormais fixé à la mi-janvier. La compagnie vietnamienne opérera avec quatre monocouloirs Airbus en leasing lors de son lancement : 1 A319 et 3 A320.

