EWA Air renouvelle sa flotte avec l'arrivée de deux ATR 72-600

La compagnie mahoraise EWA Air a réceptionné à Toulouse ses deux ATR 72-600 le 28 décembre, en présence de Marie Joseph Malé, Président Directeur Général d'Air Austral et Président de Ewa Air, et de Ayub Ingar, Directeur Général Délégué de Ewa Air.



Les deux nouveaux appareils de la compagnie aérienne de Mayotte, immatriculés F-OJZA (MSN 1535) et F-OJMZ (MSN 1537), ont ensuite rejoint l'aéroport de Dzaoudzi le 31 décembre en effectuant des vols de convoyage de 2 jours et demi via Malte, Assouan (Égypte), Addis-Abeba (Éthiopie) et Dar es Salam (Tanzanie).



Les ATR 72-600 de EWA Air reprendront progressivement le programme des vols opérés par les ATR 72-500 prêtés par Air Austral depuis le lancement de ses activités en 2013.



Ainsi F-OJZA a déjà opéré son tout premier vol commercial le 2 janvier sur la rotation Mayotte - Diego - Nosy Be. F-OJMZ devrait quant à lui assurer une rotation sur Majunga le 4 janvier.



Pour rappel, EWA Air a été fondée par la compagnie réunionnaise Air Austral, la Chambre des Commerces et d'Industrie de Mayotte et la société Ylang Invest. Elle dessert 7 destinations (Diego, Nosy Be, Majunga et Antananarivo à Madagascar, Moroni, Anjouan et Dar es Salam) depuis Dzaoudzi.