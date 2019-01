Nouveau record pour l'aéroport de Nice Côte d'Azur en 2018

L'aéroport de Nice Côte d'Azur a enregistré en 2018 un trafic de 13,85 millions de passagers, en hausse de 4,1%, un nouveau record établi alors que dans le même temps les mouvements d'avions commerciaux ne progressent que de 0,6%, ont indiqué jeudi les services aéroportuaires. Ce paradoxe s'explique notamment par de meilleurs taux de remplissage des avions, pouvant atteindre 99% au coeur de l'été, et l'utilisation d'avions de plus grande capacité, par ailleurs plus modernes et moins polluants, souligne l'aéroport. Au total, les mouvements d'aréonefs commerciaux ont même baissé en 2018 de 0,7% si l'on prend en compte les trajets commerciaux effectués en hélicoptères. L'aéroport de Nice Côte d'Azur, avec ce nouveau record, renforce sa place de deuxième plate-forme aéroportuaire française après Paris et devant Lyon, qui a annoncé de son côté avoir franchi la barre des 11 millions de passagers en 2018. L'été dernier, 117 destinations directes, là aussi un nouveau record, étaient proposées au départ de la Côte d'Azur. Pour faire face à la croissance du trafic passagers, l'aéroport de Nice Côte d'Azur a annoncé en juin dernier un projet d'extension de son terminal 2 qui portera la capacité d'accueil de la plate-forme à 18 millions de passagers à l'horizon 2021, précisent les services de l'aéroport. Le groupe Aéroports de la Côte d'Azur qui, outre l'aéroport de Nice, gère aussi ceux de Cannes-Mandelieu et du golfe de Saint-Tropez, est un groupe privé dont la majorité du capital appartient au consortium Azzurra.