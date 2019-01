Airbus finalise les commandes des 120 A220 destinés à JetBlue et Moxy

Airbus a annoncé le 3 janvier avoir finalisé les deux commandes destinées aux compagnies américaines JetBlue et Moxy Airways et qui portent chacune sur 60 A220-300 fermes. La valeur catalogue de ces deux contrats est estimée à 11 milliards de dollars.



Ces deux commandes avaient été annoncées en juillet dernier, celle de JetBlue quelques heures à peine après la mise en place effective de la Société en commandite Avions CSeries (SCALP), créée avec Bombardier et Investissement Québec pour la reprise du programme CSeries par Airbus, et celle de Moxy Airways durant le salon aéronautique de Farnborough.



L'A220-300 (ex-CS300) dispose d'une cabine pouvant accueillir entre 130 et 160 passagers suivant la configuration retenue. Motorisée par des PW1500G de Pratt & Whitney, la version la plus capacitaire de la famille A220 affiche une distance franchissable de 3200 nautiques (5920 km).



Les nouveaux A220 de JetBlue s'ajouteront ainsi aux 193 A320 et A321 déjà exploités par la compagnie américaine, sans compter ses quelque 85 A321neo en commandes. Ils viendront ainsi progressivement remplacer sa flotte d'Embraer E190 entre 2020 et 2025.



Quant à ceux de Moxy Airways, nom provisoire de la nouvelle start-up américaine fondée également par David Neeleman, ils constitueront l'armature de sa flotte pour desservir des aéroports secondaires à partir de 2021.



Les A220-300 de JetBlue et Moxy Airways seront assemblés sur le site d'Airbus à Mobile (Alabama), le début de la construction des bâtiments dédiés au programme devant intervenir dès la fin du mois de janvier.



Le programme A220 totalise désormais plus de 500 appareils en commandes. L'objectif d'Airbus est de rafler au moins la moitié des quelques 7 000 avions estimés pour ce segment de marché dans les 20 ans.