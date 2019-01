Rétrospective : les principaux faits de l'année 2018 dans la Défense

En 365 jours, l'année 2018 a été le théâtre d'une nouvelle page de l'histoire aéronautique dans la Défense. En sus de la décision du président américain Donald Trump de la création d'une « armée de l'espace » et du lancement de l'appel d'offres pour le renouvellement de l'aviation de combat en Suisse, 2018 aura également été l'année de la transformation de l'aviation française, de l'avancée de projets à dimension européenne, mais aussi le théâtre de tensions sur les grands programmes aéronautiques. Retour sur les faits marquants de l'année écoulée.



En France, modernisation et cohérence



L'année 2018 a été marquée par la Loi de programmation militaire 2019-2025, dévoilée le 8 février par la ministre des Armées Florence Parly. Parmi les livraisons attendues dans les forces aériennes : le premier des trois avions qui remplaceront le Transall Gabriel - le programme CUGE (Capacité universelle de guerre électronique), attribué à Dassault le 1er mars ; deux premiers avions légers de surveillance et de reconnaissance (ALSR) ; les 55 Mirage 2000D modernisés ou encore les 18 Atlantique II rénovés. Sont également prévues les commandes du successeur de l'E-2C Hawkeye et du remplaçant de l'Atlantique II.



Le renouvellement des capacités aériennes a été particulièrement important en 2018, avec la livraison de trois nouveaux types d'avions : la réception officielle du C-130J (qui avait atterri à Orléans en décembre 2017), suivie quelques mois plus tard en juin 2018 du deuxième exemplaire ; l'arrivée durant l'automne des PC-21 à Cognac pour la formation des futurs pilotes de chasse ; la livraison du premier A330 MRTT, réceptionné par la ministre des Armées le 19 octobre. La LPM a par ailleurs acté l'accélération des livraisons, afin que l'armée de l'air dispose de 12 avions à l'horizon 2023. et la commande des 10ème, 11ème et 12ème exemplaires a été validée mi-décembre. L'arrivée du « Phénix » signe le renouvellement de la composante aéroportée de la dissuasion nucléaire, alors que le Mirage 2000N a tiré sa révérence quelques mois plus tôt, le 21 juin, actant ainsi le passage du tout Rafale.



L'année a également été marquée par le changement de chef d'état-major de l'armée de l'air. Le général André Lanta, nommé SACT (Supreme allied commander transformation), laisse la place au général Philippe Lavigne. Désigné le 18 juillet, il entre en fonction le 31 août et aura notamment en charge la mise en place du plan de transformation de l'armée de l'air. Ce « Plan de vol » s'articule autour de quatre axes, pour une armée de l'air « puissante, audacieuse, agile et connectée ».



Le plan de transformation du MCO aéronautique, lancé en décembre 2017, a pris un tournant décisif en 2018, avec la création de la Direction de la maintenance aéronautique et la nomination de Monique Legrand-Larroche à sa tête. Les premières mesures ont été lancées dans la foulée, notamment sur certaines flottes hélicoptères et des annonces sont attendues au premier semestre 2019.



Autre grand plan de réforme au sein du ministère des Armées, la transformation de la DGA, annoncée le 5 juillet. La feuille de route s'articule autour de quatre axes : l'efficacité, avec une refonte des phases d'un programme d'armement, la coopération européenne, les relations avec les industriels et l'innovation.



Le ministère des Armées a également procédé au lancement de deux programmes de recherche et technologies : le MMT (Man machine teaming), qui vise à fédérer les innovations dans le domaine de l'intelligence artificielle appliquée à l'aéronautique et à l'aviation de combat - 19 projets ayant été sélectionnés pour le premier lot d'étude ; et la succession du porte-avions Charles de Gaulle, avec la notification le 23 octobre d'une première phase d'étude pour déterminer les caractéristiques du futur bâtiment.



Enfin, à l'instar des Etats-Unis, la France a mis l'accent sur le domaine spatial, avec l'annonce le 7 septembre par Florence Parly de l'amorce d'une nouvelle stratégie spatiale militaire, la LPM prévoyant « un renforcement de la capacité à surveiller l'espace et à connaître la situation spatiale ». Un rapport était attendu à la fin de l'année sur le bureau d'Emmanuel Macron. En parallèle, le renouvellement des capacités d'observation a débuté, avec le lancement, le 19 décembre depuis le Centre spatial guyanais de Kourou, du premier satellite CSO.



Coopération européenne, non sans peine



L'année passée a été le théâtre de quelques avancées dans le domaine de la coopération européenne pour l'aéronautique militaire. Le clou du spectacle a eu lieu en avril, à l'occasion du salon ILA de Berlin. La ministre des Armées française y a été reçue par son homologue allemande Ursula von der Leyen. A cette occasion, elles ont dévoilé le 26 la première maquette du MALE 2025 (Eurodrone) et ont procédé à la signature d'un accord sur les besoins opérationnels militaires du système de combat aérien du futur (SCAF). La veille, Airbus et Dassault Aviation annonçaient la signature d'un accord de partenariat industriel à ce sujet.



Le 20 novembre, les deux ministres validaient la première phase du projet pour entamer les études d'architecture et de conception ainsi que le lancement de démonstrateurs en 2019. Initialement franco-allemand, le SCAF pourrait rapidement s'élargir à d'autres pays, en premier lieu l'Espagne, qui a fait part de son souhait d'intégrer le projet dès la phase de conception - ce qu'avaient exclu au départ la France et l'Allemagne, afin de ne pas reproduire, entre autres, les problèmes rencontrés dans le programme A400M.



De l'autre côté de la Manche, le Royaume-Uni tente de revenir sur le devant de la scène, après avoir été mis à l'écart du drone de combat FCAS (Future combat air system), lancé en 2014 avec la France. Le salon aéronautique de Farnborough a ainsi permis à l'équipe britannique de dévoiler une maquette de chasseur de sixième génération, le Tempest, afin de remplacer l'Eurofighter à l'horizon 2035.



L'Eurodrone a pour sa part franchi l'étape de la revue de conception préliminaire le 22 novembre. En parallèle, l'OCCAR (Organisation conjointe de coopération en matière d'armement) a lancé un appel d'offres pour le développement, la production et la phase initiale de MCO, avec l'objectif de signer un contrat ferme en 2019.



Dernier programme d'envergure, la patrouille maritime du futur a elle aussi été lancée à travers un partenariat franco-allemand lors du salon de Berlin, avec la signature d'une lettre d'intention et d'un accord sur les besoins opérationnels militaires.



Les grands programmes, entre victoires et drames



Du côté de l'industrie, l'année a été faste ou mouvementée. Parmi les programmes ayant joué aux montagnes russes, l'A400M, le F-35, mais aussi le KC-46A et le KC-390, alors que l'A300 MRTT semble bien tirer son épingle du jeu et que le Pentagone a gâté Boeing avec l'attribution des contrats T-X et MQ-25.



Sur le segment du transport tactique, Airbus Defence & Space est toujours à la peine. Après avoir annoncé en début d'année une réduction des cadences de production de l'A400M à 15 avions en 2018 et 11 en 2019, l'avionneur a engagé avec l'OCCAR et les nations clientes/partenaires des négociations pour signer un avenant au contrat. Celui-ci, qui devait être paraphé avant la fin 2018, devrait remettre à plat le calendrier des livraisons et la qualification des capacités tactiques. Au 3 janvier 2019, aucune annonce officielle n'a été faite à ce sujet. En attendant, si l'A400M est à présent apte à ravitailler des Rafale et que les développements avancent concernant le ravitaillement en vol des hélicoptères, Airbus continue de revoir à la hausse les provisions liées au programme, qui aurait dépassé les 30 milliards d'euros - sur les 20 prévus initialement.



Toujours dans le transport tactique, on retrouve l'histoire mouvementée du KC-390, qui fait face à de nouveaux délais de livraison. Une sortie de piste d'un des prototypes en mai a endommagé trois trains d'atterrissage ainsi que la structure du fuselage, ce qui a amené Embraer à repousser la mise en service de l'avion au sein des forces aériennes brésiliennes en 2019 au lieu de 2018. Le premier exemplaire de série a en effet été mis à la disposition du constructeur pour poursuivre et finaliser les essais en vol. Ce dernier a effectué son vol inaugural à l'automne. Quelques jours plus tard, le KC-390 a obtenu sa certification civile. La signature d'un accord de principe de partenariat entre Embraer et Boeing en décembre prévoit par ailleurs la création d'une coentreprise pour la commercialisation de l'appareil sur de nouveaux marchés. L'accord final est attendu pour la fin de l'année 2019.



Le programme F-35 a également oscillé entre victoires et défaites au cours de l'année. La plus importante réussite, et non des moindres, est l'implantation en Belgique, avec le choix du gouvernement le 25 octobre de remplacer ses F-16 par 34 F-35. Le Royaume-Uni pour sa part a mené une première campagne d'essais en mer avec le HMS Queen Elizabeth, permettant aux F-35B britanniques de réaliser leurs premiers décollages et appontages - et les F-35B de l'US Marine Corps ont réalisé leur première mission opérationnelle en Afghanistan en septembre. Le programme a cependant été endeuillé le même jour avec l'accident d'un F-35B de l'USMC au cours d'un vol d'entraînement. Les commandes et la production se poursuivent pour les pays partenaires/clients et Lockheed Martin a annoncé une nouvelle baisse du coût unitaire des avions, le F-35A étant passé sous la barre des 90 millions de dollars, avec l'objectif de descendre à 80 millions à l'horizon 2020. Les essais opérationnels initiaux devaient par ailleurs débuter avant la fin 2018.



Autre programme à avoir subi des turbulences, le KC-46A, qui avait pourtant bien terminé 2017 avec une première commande export pour le Japon. La livraison du premier exemplaire est toujours attendue par l'US Air Force. Initialement prévue pour l'automne 2018, repoussée suite aux retards pris par les essais en vol, puis de nouveau après la découverte de nouvelles défaillances techniques, elle a encore été retardée en raison du départ du secrétaire d'Etat à la Défense James Mattis. Celui-ci n'a en effet pas signé l'ordre de livraison avant sa démission et son remplaçant (Patrick Shanahan) étant un ancien de Boeing, la signature devra être dévolue à une autre autorité du Pentagone. Parmi les bonnes nouvelles du programme - car il y a malgré tout eu des avancées - l'obtention du certificat de type supplémentaire (STC) de la FAA début septembre, ainsi que la commande du quatrième lot de production, portant ainsi le nombre de commandes fermes à 52 appareils. Un second exemplaire a par ailleurs été confirmé pour le Japon.



En comparaison, l'A330 MRTT semble surfer sur une vague de succès. Deux premières livraisons se sont succédé à l'automne, pour Singapour et la France, la Corée du Sud étant en courte finale pour réceptionner son premier appareil (non-livré officiellement au 30 novembre 2018). Enfin, Airbus a frappé un grand coup le 4 décembre en annonçant la signature d'un protocole d'accord avec Lockheed Martin pour développer un partenariat industriel autour de l'A330 MRTT aux Etats-Unis. Il s'agira pour les deux avionneurs de proposer des solutions de ravitaillement en vol sous forme d'accord commercial aux services du Pentagone - dont les besoins en la matière sont criants.



Enfin, si Boeing lutte avec le programme KC-46A, l'avionneur a cependant enregistré quelques beaux succès en 2018, avec l'attribution de trois gros contrats du Pentagone, en mois d'un mois. Fin août, l'avionneur américain remporte l'appel d'offres pour le développement d'un drone ravitailleur pour l'US Navy, le MQ-25. Trois semaines plus tard, le Pentagone sélectionne Boeing et Leonardo pour remplacer les UH-1N Huey de l'US Air Force par des MH-139. Quelques jours plus tard, Boeing remporte un contrat majeur pour l'USAF, le programme T-X qui porte sur le remplacement de l'ensemble des avions dévolus à la formation des équipages.