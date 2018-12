Une tempête perturbe le trafic aérien dans le centre des Etats-Unis

Une tempête a provoqué jeudi l'annulation de centaines de vols et retardé des milliers d'autres dans le centre des Etats-Unis, perturbant ainsi les plans des voyageurs, particulièrement nombreux en cette période des fêtes. Plus de 6.500 vols ont été retardés et environ 800 annulés, selon le site de suivi des vols FlightAware. L'aéroport international de Dallas-Fort Worth, au Texas, a été le plus touché, avec plus de 450 annulations et 600 retards. "Nos vacances de Noël sont gâchées", a témoigné au journal local Fort Worth Star-Telegram une voyageuse en transit bloquée à Dallas, Denise Knight. "A peine arrivés à notre destination et il sera déjà le temps pour nous de rentrer", a-t-elle pesté. Nous n'avons "ni bagages, ni vêtements propres et ni vol assuré avant samedi". Pluie, neige et vents violents ont également rendu par endroits la circulation dangereuse, voire impossible, notamment dans le nord de la région des Grandes plaines, où, par endroit, jusqu'à plus de 30 cm de neige sont tombés. Les autorités du Nebraska ont fermé à la circulation l'un des axes principaux de cet Etat rural du centre des Etats-Unis. Celles du Dakota du Nord ont de leur côté conseillé d'éviter tout déplacement dans la partie est de l'Etat, où le petit aéroport de Fargo a été entièrement fermé. Selon le service météo américain, cette tempête hivernale, baptisée Eboni, devrait continuer vendredi matin à déverser, du nord au sud, d'importantes quantités de neige et de pluie, avant de s'estomper progressivement au fil de la journée.