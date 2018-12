Amazon prend dix Boeing 767 de plus

Amazon ne ralentit pas. Le géant du commerce en ligne a étendu ses accords avec Air Transport Services Group pour ajouter dix Boeing 767-300 cargo à la flotte de sa division Amazon Air. Les appareils sont loués à la filiale de leasing d'ATSG, Cargo Aircraft Management, et opérés par ATSG. Cinq seront livrés en 2019 et les cinq autres en 2020. Les accords de leasing ont une validité de dix ans mais pourront être prolongés de trois ans si besoin.



Par ailleurs, les accords pluriannuels couvrant vingt 767 déjà exploités pour le compte d'Amazon ont été prorogés de deux à trois ans. Douze 767-200F étaient couverts par des accords de leasing de cinq ans. Ils ont été prolongés de deux ans (jusqu'en 2023) et pourront l'être à nouveau de trois ans. Quant à la durée de leasing de huit 767-300F, elle a été portée de sept à dix ans (jusqu'en 2026-2027), là encore avec la possibilité d'étendre encore le contrat de trois ans par la suite.



En parallèle, Amazon a étendu ses accords avec ATSG au sujet de l'entretien des appareils, de façon à ce qu'ils courent jusqu'en mars 2026 et puisse être prolongés de trois si les options sur les contrats de leasing étaient exercées.



Enfin, le groupe de commerce a obtenu le droit d'augmenter sa participation au capital d'ATSG. Elle avait déjà jusqu'à mars 2021 pour la porter à 19,9%, elle peut désormais décider d'aller jusqu'à 33,2% d'ici 2025. Un autre élément du contrat lui permet de détenir également une option pour ajouter encore dix-sept appareils supplémentaires à sa flotte avant janvier 2026, qui s'accompagnera d'une possibilité d'augmenter encore les parts à 39,9%.



Amazon aligne déjà une quarantaine de Boeing 767F, avec un dernier exemplaire livré au cours du mois de novembre.