Les faillites de compagnies se sont multipliées en 2018

L'année 2017 était une bonne année en termes de conjoncture économique, avec un tarif raisonnable du baril de pétrole et les bénéfices du retour de la croissance engagé en 2015. Pourtant, le transport aérien avait été endeuillé par les faillites de deux compagnies-phares, Monarch Airlines et Air Berlin. Avec la remontée des prix du kérosène et leur maintien à un niveau élevé une bonne partie de l'année, 2018 n'a pas été plus réjouissante et a vu la disparition de quelques marques. Et l'Europe a été particulièrement touchée.



Primera Air



La faillite la plus retentissante a été celle de Primera Air début octobre. Après le lancement de ses opérations long-courrier en monocouloir et des annonces d'ouvertures de bases réglées comme du papier à musique, la low-cost a brutalement annoncé la suspension de ses opérations, manquant de liquidités pour les assurer - elle a mis en cause les retards de livraison d'Airbus qui l'ont obligée à affréter des appareils pour assurer son programme de vols donc à augmenter ses coûts.



Small Planet Airlines



Small Planet Airlines a volé dans le sillage d'Air Berlin. Après la faillite de la compagnie allemande, les filiales allemandes et polonaises du groupe lituanien ont, comme elle, voulu croître trop vite pour combler le vide laissé et se sont brûlé les ailes. A la recherche de repreneurs, elles ont dû suspendre leurs opérations et ont entraîné avec elles leur maison-mère, qui s'était portée garante auprès de leurs créanciers et qui n'a pas non plus réussi à trouver d'investisseurs pour la soutenir.



PrivatAir



Ce grand nom du transport privé a cessé ses opérations au début du mois de décembre. PrivatAir était connue pour avoir réalisé des vols pour le compte de Lufthansa et de Swiss avec des appareils entièrement configurés en classe affaires. La perte de plusieurs contrats (notamment sur la ligne Francfort - Pune avec Lufthansa) l'a obligé à mettre un terme à ses activités.



VLM



Basée à Anvers, VLM était déjà passée par une période difficile en 2016, avant d'être relancée en 2017 par SHS Antwerp Aviation. Lorsque sa maison-mère a repris les activités de Thomas Cook Airlines Belgium et deux A320, VLM est devenue VLM Regional et une autre compagnie, indépendante, a été créée pour opérer les A320 en ACMI, VLM Airlines Brussels. En difficultés, VLM Regional a supprimé quasiment tout son programme de vol pour se concentrer sur une activité charter, avant de faire faillite quelques semaines plus tard (fin août). En décembre, VLM Airlines Brussels a à son tour cessé ses opérations après la saisie de son unique appareil par son lessor.



Cobalt Air



Lancée en 2016 après la disparition de Cyprus Airways et opérant deux A319 et quatre A320, Cobalt Air a suspendu ses opérations mi-octobre en raison de difficultés financières, malgré une saison touristique record à Chypre.



Skywork Airlines



SkyWork Airlines avait vu sa licence suspendue en octobre 2017 pour la saison hiver 2017-2018, faute de financements suffisants pour assurer ses opérations. Depuis, la compagnie suisse était à la recherche d'un partenaire pour financer son plan stratégique. Après l'échec des négociations, elle s'est résolue à se déclarer en faillite fin août 2018.



NextJet



La compagnie régionale suédoise NextJet a fait faillite au mois de mai à la suite de son échec à trouver les nouveaux financements nécessaires à la poursuite de ses opérations. Le maintien de sa licence était menacé depuis août 2017, les autorités suédoises de l'aviation civile ayant des doutes sur sa capacité à assurer son programme de vols.



Ailleurs dans le monde



Si l'Europe a été particulièrement fragilisée en raison notamment de la surcapacité et de la congestion du ciel, quelques autres noms ont disparu dans le reste du monde, comme Great Lakes Airlines, aux Etats-Unis, ou Aserca, au Venezuela. Avianca Brazil est également mal en point, étant placé sous une loi sur les faillites pour se protéger de ses créanciers. Quant à Wataniya, elle a cessé ses opérations à la suite de la suspension pour trois mois de sa licence mi-septembre par les autorités koweïtiennes - mais elle n'a pas été restaurée depuis.