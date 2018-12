Une sonde de la Nasa s'apprête à un survol historique le jour de l'An

Une sonde de la Nasa doit réaliser un survol historique en début d'année: celui de l'objet céleste le plus éloigné jamais étudié, une relique glacée des débuts du système solaire appelée Ultima Thule. A environ 6,4 milliards de kilomètres de nous, la sonde New Horizons doit passer en trombe au-dessus de cet objet spatial à 5H33 GMT le 1er janvier, à seulement 3.500 kilomètres de sa surface. Soit trois fois plus près que la distance à laquelle elle avait approché Pluton en 2015. Mais quel est donc cet étrange objet céleste, nommé d'après une île lointaine de la littérature médiévale, et dont le survol aura son hymne, composé pour l'occasion par le guitariste de Queen, Brian May, qui est aussi titulaire d'un doctorat en astrophysique. "C'est réellement l'objet le plus primitif jamais rencontré par un engin spatial", relève Hal Weaver, du laboratoire de physique appliquée à l'université Johns Hopkins. Les scientifiques ne sont pas sûrs de sa taille, l'estimant environ 100 fois plus petit que la planète naine Pluton dont le diamètre est proche de 2.400 km. Et Ultima Thule évolue dans une zone aux températures négatives, ce qui laisse penser qu'il est bien préservé. "C'est vraiment un vestige de la formation du système solaire", s'émerveille M. Weaver. - "Grenier" du système solaire - Ultima Thule se trouve dans la ceinture de Kuiper, un vaste disque cosmique reliquat de l'époque de la formation des planètes que les astronomes appellent parfois le "grenier" du système solaire. Découverte seulement dans les années 1990, cette ceinture se trouve à quelque 4,8 milliards de kilomètres du Soleil, au-delà de l'orbite de Neptune, la planète qui en est la plus éloignée. Elle "grouille littéralement de milliards de comètes, de millions d'objets comme Ultima Thule --qui sont appelés planétésimaux, corps célestes à partir desquels les planètes se sont formées-- et une poignée de planètes naines de la taille d'un continent, comme Pluton", explique Alan Stern, l'un des responsables de New Horizons. "C'est important pour nous dans la science des planètes car cette région du système solaire, si loin du Soleil, conserve les conditions originelles d'il y a 4,5 milliards d'années", ajoute-t-il. "Donc lorsque nous survolerons Ultima, nous serons capables de voir comment les choses étaient au tout début." La sonde New Horizons, lancée par la Nasa en 2006, parcourt l'univers à 51.500 kilomètres par heure. A cette allure, si elle heurtait un débris aussi petit qu'un grain de riz, elle pourrait être détruite instantanément. Pendant son survol d'Ultima Thule, si elle s'en sort indemne, elle va prendre des centaines de photos qui devraient permettre d'en révéler la forme et la géologie pour la première fois. New Horizons avait envoyé des images époustouflantes de Pluton en 2015 --dont certaines révélant une forme de coeur qui n'avait encore jamais été vue à sa surface. - Navigation précise - Cette fois, "nous allons essayer de prendre des images à une résolution trois fois supérieure à celle que nous avions pour Pluton", dit M. Stern. Mais, selon lui, le survol "requiert une navigation extrêmement précise. Bien plus précise que celle que nous avons expérimentée auparavant". C'est le télescope spatial Hubble qui a découvert Ultima Thule en 2014. Les scientifiques ont réalisé trois ans plus tard qu'il n'était pas sphérique mais possiblement de forme allongée et, même, qu'il pourrait s'agir de deux objets distincts. Et il ne projette pas la lumière répétée que les scientifiques s'attendent à voir d'un objet en rotation, soulevant de nombreuses questions. Se pourrait-il qu'il soit entouré de poussières cosmiques. De nombreuses petites lunes? Orienté de telle manière que ses pôles font face au vaisseau en approche? L'agence spatiale américaine espère que le survol apportera des réponses. Les premières images devraient arriver dans la soirée du 1er janvier, et être rendues publiques dès le lendemain. La diffusion en direct est impossible avec une telle distance, mais la Nasa prévoit une transmission sur internet durant le survol, avec le morceau de Brian May en bande sonore. "Réunir ces deux aspects de ma vie, l'astronomie et la musique, était un défi intéressant", a expliqué l'ancien compère du chanteur décédé Freddie Mercury dans un communiqué. Alan Stern espère que cette mission ne sera pas la dernière pour New Horizons. Selon lui, l'ambition est de traquer d'autres objets de la ceinture de Kuiper et de "faire un survol encore plus éloigné en 2020".