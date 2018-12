De l'espace au désert, itinéraire d'une image satellitaire

« Aujourd'hui, plus que jamais, notre défense passe par l'espace », a déclaré la ministre des Armées Florence Parly le 19 décembre, suite au lancement du satellite CSO-1, qui amorce le renouvellement des capacités françaises d'observation spatiale. Placé en orbite à 800 kilomètres d'altitude, le satellite est destiné aux missions de reconnaissance optique et la constellation de trois satellites CSO remplacera à terme le système Hélios II.



« Je ne vous parle pas de combats de sabres laser sur l'étoile noire - pas encore en tous cas. Mais je vous parle de la réalité du terrain, de la réalité de nos opérations. » Florence Parly évoque ainsi le caractère indispensable de l'image satellitaire pour la planification et la conduite ...