La montée en puissance du nouvel aéroport géant d'Istanbul se fera finalement de manière graduelle

La pleine mise en service du nouvel aéroport d'Istanbul, initialement prévue le 1er janvier, se fera finalement d'une "manière graduelle" et l'actuel aéroport Atatürk restera opérationnel jusqu'à nouvel ordre, a annoncé le ministère des Transports vendredi.



La nouvelle enceinte, baptisée aéroport d'Istanbul et promise à devenir le plus grand aéroport au monde, avait été inaugurée en grande pompe le 29 octobre par le président Recep Tayyip Erdogan.



La nouvelle infrastructure, sur la rive européenne d'Istanbul, doit remplacer l'aéroport international Atatürk, appelé à être transformé en parc naturel.



Après l'inauguration du 29 octobre, le nouvel aéroport d'Istanbul est symboliquement entré en service avec 10 vols par jour et devait tourner à plein régime à partir du 1er janvier avec le transfert de toutes les opérations de l'aéroport Atatürk.



Mais cette échéance ne pourra être respectée.



"Le transfert vers l'aéroport d'Istanbul se poursuit d'une manière sûre. Pour éviter tout impact sur le confort des passagers, ce processus est mené d'une manière graduelle", a expliqué le ministère des Transports dans un communiqué.



"Ce travail de transfert graduel sera accéléré à partir du 1er janvier", a ajouté le texte.



La compagnie turque Turkish Airlines avait déjà indiqué mercredi, en réponse à une question sur un possible report de la pleine mise en service du nouvel aéroport, que celle-ci avait été repoussée "à une date ultérieure".



Selon l'agence DHA, le nouvel aéroport ne sera pas pleinement opérationnel avant mars 2019.



Cet aéroport fait partie, avec le troisième pont sur le Bosphore et le tunnel sous ce même détroit inaugurés en 2016, des grands projets d'infrastructures ardemment défendus par M. Erdogan, qui veut transformer la Turquie à temps pour le centenaire de la République, en 2023.



Un juge a ordonné début décembre la remise en liberté provisoire de 31 ouvriers travaillant sur le chantier du nouvel aéroport d'Istanbul, détenus depuis septembre en raison d'une manifestation contre leurs conditions de travail.



Selon un député de l'opposition, Ali Seker, les autorités ont reconnu qu'"au moins 52 ouvriers" sont morts dans des accidents de travail sur ce chantier monumental entre 2013 et 2018.