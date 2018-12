Flyadeal passe à Boeing et s'engage sur cinquante 737 MAX

Flyadeal a pris sa décision. La low-cost saoudienne, filiale de Saudia, a annoncé qu'elle s'était engagée auprès de Boeing pour acquérir jusqu'à cinquante 737 MAX 8. L'accord doit encore être finalisé et porterait sur la commande ferme de trente appareils, assortis d'options sur vingt appareils supplémentaires. Leur valeur avoisine 5,9 milliards de dollars. Aménagés en configuration monoclasse, ils proposeront 189 places.



Les appareils doivent soutenir l'expansion de flyadeal en Arabie saoudite et à l'international. Une commande de cette ampleur était prévue de longue date et la compagnie n'avait pas caché qu'elle confrontait les offres d'Airbus et de Boeing.



Avec cette future commande, flyadeal transforme en effet complètement sa flotte. Elle exploite aujourd'hui neuf A320, des appareils qui lui ont permis de lancer ses opérations en septembre 2017. Un dixième est d'ailleurs attendu très prochainement.



Depuis son lancement, la filiale de Saudia a transporté 2,5 millions de passagers et a contribué à dynamiser le marché du transport aérien saoudien, dont le directeur général de Saudia souligne qu'il a connu une croissance exponentielle. Basée à Jeddah, elle n'exploite pour le moment que dix routes entre huit destinations.