L'aéroport de Gatwick rouvre partiellement après avoir été fermé par des survols de drones

L'aéroport londonien de Gatwick a annoncé vendredi matin sa réouverture pour un "nombre limité" de vols, après avoir été paralysé en raison d'un survol de drones, un incident qualifié de "sans précédent" par le gouvernement. "La piste de Gatwick est actuellement utilisable et un nombre limité d'avions sont prévus au décollage et à l'atterrissage", a annoncé sur Twitter l'aéroport qui était bloqué depuis mercredi soir. Les voyageurs sont toutefois invités à vérifier le statut de leur vol avec leur compagnie aérienne avant de se rendre à l'aéroport, des vols au départ et à l'arrivée étant toujours sujets à des retards ou à des annulations. Selon le directeur opérationnel de l'aéroport, Chris Woodroofe, près de 700 vols sont prévus au départ vendredi. Il s'est excusé auprès des 120.000 voyageurs affectés à quelques jours des fêtes de Noël. Bien que les drones concernés n'aient pas été interceptés, ni le ou les responsables de la pagaille aérienne retrouvés, l'aéroport a pu rouvrir après avoir pris des "mesures" en collaboration avec la police, l'armée et les autorités, a précisé M. Woodroofe sur la BBC, refusant d'en dire plus. "Ce type d'incident est sans précédent", a déclaré le ministre des Transports Chris Grayling à la BBC. "Il va nous falloir apprendre très rapidement ce qui s'est passé" pour pouvoir "tirer les leçons", a-t-il ajouté face aux critiques sur l'incapacité des autorités à neutraliser les drones impliqués. Les technologies pour arrêter les drones "viennent seulement d'apparaître", s'est-il justifié. - "Activité ciblée" - L'aéroport avait été fermé mercredi soir par mesure de sécurité, après que deux drones ont été vus en train de survoler le site vers 21H00. Il a rouvert brièvement dans la nuit avant de fermer à nouveau à 03h45 GMT jeudi matin car les drones ne cessaient de réapparaître, jouant au chat et à la souris avec les policiers. Le PDG de l'aéroport, Stewart Wingate, a dénoncé jeudi une "activité très ciblée qui visait à fermer l'aéroport et causer le maximum de perturbations juste avant Noël". Jeudi soir, la police du Sussex, comté où se trouve l'aéroport, a indiqué que les drones avaient été aperçus plus de 50 fois en 24 heures. Elle a qualifié l'incident d'"acte délibéré", tout en assurant qu'il n'y avait "aucune indication suggérant que cela soit lié au terrorisme". Un "loup solitaire" défenseur de l'environnement pourrait se cacher derrière cette attaque, écrit vendredi le Daily Telegraph, citant une source gouvernementale. "Une action écologiste est une piste d'enquête à ce stade", a dit cette source au quotidien britannique. - "Noël gâché" - Le chaos à l'aéroport de Gatwick faisait la une de la quasi totalité des quotidiens britanniques vendredi. "Comment cette petite tache dans le ciel peut-elle gâcher le Noël de 350.000 personnes?", s'interrogeait vendredi le tabloïd The Daily Mail, photo à l'appui. Le gouvernement s'est vu reprocher de ne pas en avoir fait assez pour protéger les aéroports des drones. Karl Turner, chargé des questions de transports au sein du parti d'opposition travailliste, a dénoncé l'"échec abject du gouvernement" à présenter une nouvelle législation sur les drones, suggérant de les interdire dans un périmètre cinq kilomètres autour des aéroports. La législation actuelle, renforcée cette année, interdit leur utilisation à moins d'un kilomètre d'un aéroport et à une altitude supérieure à 400 pieds (122 mètres). Les coupables risquent jusqu'à cinq ans d'emprisonnement. Des responsables de différents ministères devaient se réunir vendredi pour faire le point sur la situation. L'armée a été appelée à l'aide, mettant à disposition des technologies de pointe pour traquer les drones. "D'énormes efforts sont déployés", avait déclaré jeudi Chris Grayling. Avec des avions cloués au sol toute la journée de jeudi, les voyageurs ont dû prendre leur mal en patience, dormant parfois à même le sol dans l'aéroport. Des vols ont été détournés vers d'autres villes européennes comme Paris ou Amsterdam. Gatwick dessert plus de 228 destinations dans 74 pays et quelque 45 millions de passagers y passent chaque année.