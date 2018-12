Green Africa Airways envisage l'acquisition d'une centaine de Boeing 737 MAX

Belle fin d'année pour Boeing. L'avionneur américain a annoncé que la start-up nigériane Green Africa Airways avait décidé d'acquérir jusqu'à cent 737 MAX 8 - cinquante en commande ferme et cinquante options. L'accord doit encore être finalisé et la compagnie obtenir son certificat de transporteur aérien.



La valeur de la totalité des appareils est estimée à 11,7 milliards de dollars. Ce serait la plus importante commande jamais signée par une compagnie du continent africain.



Green Africa Airways est en préparation depuis longtemps mais elle a davantage fait parler d'elle cette année, durant laquelle elle a bâti ses équipes de direction et de conseillers et obtenu des financements pour se lancer. Créée et présidée par Babawande Afolabi, elle a ...