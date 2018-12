CSO-1 sera « résolument ouvert aux partenaires européens »

A 18h37 heure de Paris, le 19 décembre, le renseignement militaire a franchi une nouvelle étape. « Arianespace est ravi de confirmer la séparation du satellite CSO-1 sur l'orbite héliosynchrone visé », a annoncé le président exécutif d'Arianespace Stéphane Israël en direct de Kourou, en Guyane. Le premier des trois satellites de reconnaissance optique a été lancé par une fusée Soyouz depuis le Centre spatial guyanais, après un report de 24 heures dû à des conditions météorologiques défavorables. La constellation remplacera à terme le système Hélios II pour les missions d'observation spatiale, le système doit être pleinement opérationnel en 2021.



Programme de dimension européenne, CSO a vocation à être partagé avec d'autres nations. « Nous avons proposé aux partenaires d'Hélios II de rejoindre CSO », expliquait le général Michel Friedling, à la tête du Commandement interarmées de l'espace, au cours du vol entre Paris et Cayenne. Une négociation « au cas par cas », qui pourra revêtir la forme d'une prestation de service ou d'une contribution financière au programme. L'Allemagne, la Belgique et la Suède ont déjà signé des accords de partenariats avec la France, l'Italie devrait prochainement en faire de même, tandis que les discussions sont également engagées avec l'Espagne. Présent à l'École militaire pour la retransmission en direct du lancement, le délégué général pour l'armement Joël Barre a également mis en avant le principe de coopération : « Un satellite, ça se partage. La France maintien résolument sa capacité CSO ouverte aux partenaires européens ». En tant que maître d'oeuvre du programme, Airbus a pour sa part fait le voeu « que cette coopération se poursuive au bénéfice de nos forces, tout en permettant le développement de performances de rupture ».



Il s'agit évidemment de « garantir un accès autonome et indépendant à l'espace », comme l'a indiqué Stéphane Israël, rejoint par la ministre des Armées Florence Parly, pour qui c'est également une garantie de « l'autonomie stratégique ». « Aujourd'hui, plus que jamais, notre défense passe par l'espace. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'une stratégie spatiale de défense », a-t-elle rappelé, à quelques jours de la remise au président de la République Emmanuel Macron d'un rapport sur la stratégie militaire spatiale de la France.